Főszerepben a Sun City-sek

Eközben Nagykanizsán a Spartan Race sprintversenyen vett részt Vajda Olivér, Vajda Annamária és Gábe Tamás, ahol 4148 versenyző közül a 61. helyen zárt Gábe, aki a klub elnöke is egyben.



Az utánpótlás-korosztály sem tétlenkedik, ugyanis a Szegeden rendezett Jótékonysági futás a gyermeksebészetért futóverseny 3,5 kilométeres távján korosztályában győzött Balla Dominik, míg

Pióker Milán bronzérmes lett.



Hajagos-Tóth Judit kvalifikálta magát az Agility Európa- és világbajnokságra is. Az Európa-bajnokságot július 27–29. között rendezik meg Bécsben, míg a világbajnokság Svédországban lesz október 3–7. között. A 6. tatabányai lépcsőfutó-bajnokságon maga mögé utasította a mezőnyt Bulitka. A pálya mindössze 550 méter volt, benne 413 lépcsőfok és 198 méter szintemelkedés. A Belügyminisztérium országos atlétikai bajnokságán Bulitka ismét remekelt, és 1500 méteren a dobogó legfelső fokára állhatott.



– Életem legnagyobb eredményének tartom ezt, álmomban sem hittem volna, hogy nyerek – mesélte Bulitka, aki a 3. Geszterédi Aranyszablya Fesztivál 5 kilométeres távján és Nyírbátorban is egyaránt elsőként szakította át a célszalagot.



Az egyesület pályázott a Fitt, Egészséges Nemzetért Tárt Kapus Programra, amelyen nyert is, így a közeljövőben ingyenes sportolási lehetőséget biztosítanak 32 héten keresztül az ország különböző pontjain, beleértve a újszegedi sportuszodát is.



– Hatalmas öröm és büszkeség tölt el, hogy az amatőr sportolók mellett az utánpótlás-nevelés is elindult, ugyanis a Delfin Úszósuli keretein belül közel 40 gyermek úszik már, heti rendszerességgel. A nyáron kezdődő programoknak pedig hatalmas szerepük lesz, hogy még többen megismerkedhessenek és belekóstolhassanak ebbe a sportágba, fiatalok és szeniorok egyaránt – mondta Gábe.