Főszerepben az utánpótlás a Délmagyarország-Hági Szurkolói Klubban: 184 fiatal volt eddig a vendégünk

15 nap, 8 csoport, 48 meccs. Eddig ezek a legfontosabb adatok az oroszországi labdarúgó-világbajnokságról.15 meccs, 15 vendég, 14 csapat, 184 utánpótlás sportoló. Ezek a Délmagyarország–Hági Szurkolói Klub adatai.Lapunk és a patinás étterem közösen szervezi az egyre népszerűbb szórakozási lehetőséget, amely igazán nemzetközire sikerült, hiszen svájci, német, kolumbiai, szingapúri, iráni, spanyol nemzetiségű drukkerek ültek – nem mindig, mert sokszor fel is pattantak – egy sör mellett a nagy kivetítők előtt.A sportrovat számára mindig is fontos szerepet töltött be az utánpótlás, éppen ezért hívtunk meg vidéki és szegedi csapatokat, hogy együtt izguljunk, a félidőben pedig játsszunk egy jót.A csoportmeccsek után jön az egyenes kieséses szakasz, fokozódik az izgalom. A vendégek pedig sorban jönnek továbbra is.Ma az Algyő utánpótlása érkezik a vb-klubba, a Naturtex-SZTE-Szedeák két kiválósága, Juhos Levente és Wirth Ádám izgulja végig velük az argentin–francia meccset.Vasárnap a SZEOL SC 2007- es csapata az olimpiai bajnok Vajda Attilával érkezik hozzánk, hétfőn a SZUE úszói a hatszoros világbajnok tekéssel, Kiss Norberttel ismerkedhetnek meg. Kedden az UTC utánpótlása Hoffmann Péter válogatott fallabdázóval lesz közösen a vendégünk.A Délmagyarország–Hági Szurkolói Klubban három helyszínen, négy kivetítőn lehet szurkolni, a rossz idő sem akadály, mert két fedett helyiségben tudnak csapatba verődni a futball szerelmesei.