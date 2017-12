Főszereplő lett Fortune: Kelet nyerte a kosárlabda All-Star Gálát

Hiába szavazták be a szurkolók a kezdőötösbe, a Naturtex-SZTE-Szedeák válogatottja, Juhos Levente sérülése miatt lemaradt az eseményről.



– Edzésen aláfordult a bokám, ami bedagadt, lábra sem tudtam állni. Bízom benne, hogy nem komoly a sérülés, de most elég kellemetlen. Nem a legjobb időpontban jött, jó lett volna játszani a gálán. Most a pihenés az első, remélhetőleg a szombati bajnokira százszázalékos leszek – mondta a bb1.hu-nak Juhos.



A kezdőötösben csapattársa, Josh Fortune helyettesítette, aki beugróból főszereplő lett: az amerikai 20 ponttal és remek játékkal járult hozzá Kelet 133–117-es sikeréhez. Csereként Marko Boltics is lehetőséget kapott: a szegediek szerb irányítója pont nélkül zárt. A gála legértékesebb játékosa a paksi Eilingsfeld János lett, a legtöbb pontot pedig az exszegedi Ryan Watkins dobta, szám szerint 23-at.A főmeccs előtt összecsapott az egyetemi és az U20-as válogatott, utóbbi nyert 78–71-re – a Szedeákból Kerpel-Fronius Gáspár hat, Bonifert Bendegúz négy pontot szerzett a győztes gárdában.