Futással indította az évet a Szeged: a spanyol Pedro továbbra is a MOL-PICK leggyorsabb játékosa

„Mindenkinek boldog új évet! Bízom benne, hogy mindenki kipihenve, feltöltődve érkezett vissza. Egy biztos, hogy az első hét kemény lesz, sok futással és kondizással telik majd!" – szólt a játékosokhoz Juan Carlos Pastor, a MOL-PICK Szeged férfi kézilabdacsapatának vezetőedzője. A spanyol szakember otthon, Valladolidban töltötte az ünnepeket, az édesanyjánál és a felesége szüleinél jártak, de sok időt töltött a lányaival is.A játékosok nagy örömmel üdvözölték egymást, Hegedüs Márk visszatért Gyöngyösről, így a beállós is a csapattal kezdte meg a felkészülést. Matej Gaber talptörése miatt rendelte vissza a Szeged a játékost. Öt válogatott kézilabdás – Balogh, Bodó, Bánhidi, Zsitnyikov és Gorbok – hiányzott 2018 első szegedi tréningjéről. Zubai Szabolcs, Jonas Källman és José Manuel Sierra kihagyta a futást, ők különmunkát végeztek az erősítőteremben.Bemelegítés, majd egy 2400 méteres felvezető futás szerepelt a programban. Ezt a penzumot Pastor edző és Nenad Damjanovics kapusedző is teljesítette. Érdekesség, hogy a szegedi együttesben több szláv kézilabdás is szerepel, azonban csak Marko Krivokapics és Damjanovics ünnepli a pravoszláv karácsonyt, a többiek mind katolikus vallásúak.A bemelegítő futás után jött az iramfutás. Ez már kemény penzum volt. Pedro, mint a „szél", úgy futott, a spanyol szélső remekül bírja a tempót, kiemelkedik a csapattársak közül, akikre egy kört – ez 800 métert jelent – vert. Dicséret illeti a többieket is, így a kapust, Marin Segót is, aki ha nem is maratoni tempóban, de teljesítette az előírt távot. Ezután a konditerembe vonult a csapat, majd kora este már labdás edzésen vett részt. Ez a hét erről szól, biztos, hogy esténként senkit sem kell altatni.