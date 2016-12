Futballal búcsúzott el az évtől a SZEOL SC és a Tisza Volán Focisuli

Díjak, díjazottak



A 24. SZEOL SC-karácsony díjazottjai az edzők ajánlása alapján, 2010-es korosztály: Hackler András, Csehó Barnabás; 2009-es korosztály: Csapó Zsombor, Mayer Márkó; 2008-as korosztály: Ménesi Kevin, Pleskó Patrik; 2007-es korosztály: Balogh Csaba, Mádi Szabolcs; 2006-os korosztály: Holecska-Jankó Juvenál, Kiss Balázs; 2005-ös korosztály: Nagy Lilla, Heipl Benjamin; 2004-es korosztály: Bogdán Bence, Szalai Zétény; 2003-as korosztály: Guth Ádám, Czeigersmidt Ármin; 2002-es korosztály: Ember Ákos, Farkas Ádám; 2001-es korosztály: Daróczi Dominik, Veszelinov Daniel; 2000-es korosztály: Heipl Ábel, Salánki Márk; 1999/A korosztály: Bárány Bence, Zelman Dávid; leánycsapat: Szilágyi Flóra, Szűcs Kitty; felnőttcsapat: Forró Attila.

Kalmár György-díj (gólkirály): Kiss Roland (1999); Tisza Volán Kölyök Reménység-díj: Ádám Bogát (2004); Szalai István Vándorlabda: Skribek Áron (1999); az év edzője: Tóth Ákos.

Ezúttal is már kora reggeltől pattogott a labda a parketten, hiszen a rendező sportszervezet két korosztályban lebonyolította a megyei futsal bajnokság fordulóit is. A házigazda SZEOL SC mind a hat mérkőzését megnyerte.A 2007-es és 2006-os korosztály egymás elleni mérkőzése kezdte a délutáni karácsonyi gálát, sorban jöttek a különböző generációk, majd az 1998–1999-es korosztály edzők elleni mérkőzése zárta az év utolsó SZEOL-os eseményét. Gólokban, parádés teljesítményekben nem volt hiány, a trénerek megmutatták, hogy még mindig jól bánnak a labdával, végül 3–1-re nyertek a fiatalok ellen. A gyerekek minden megmozdulást nagy tapssal jutalmaztak, Hadár Attila, Dóra János, Siha Zsolt, Vándor Zsolt és Bóka Ferenc a mezőnyben remekelt, míg Bagdi Ferenc a kapuban mutatott be jó néhány bravúrt.Zárásként Halkó Pál ügyvezető jutalmazta a korosztályok legjobbjait. Először azonban a SZEOL legendáját, a 80. születésnapját holnap ünneplő Nemes Istvánt köszöntötte (vele egy hosszabb anyagot olvashatnak szerdai számunkban), aki egy 80-as számú SZEOL-mezt vehetett át. Szivacski Donát, a klub nevelése, a Vasas játékosa is a díjkiosztók között volt, de az alapító, Szalai István, a városi sportbizottság vezetője, Joób Márton, és a sporttanács elnöke, Kónya Sándor is ajándékokat és elismeréseket adott át.A csapatajándékok körében a „táplálék-kiegészítő" Mikulás-csomagokon kívül praktikus kellékek – mezgarnitúrák, labdák, edzőtrikók – találtak gazdára a 24. SZEOL SC-karácsonyon.