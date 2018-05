Futottak egy kört: a háromfős csapatoknál szegedi siker született az Ultrabalatonon

Aranytrió. Csatlós Máté, Tóth Gergő és Szöllősi Renátó 15 óra 45 perc alatt körbefutotta a Balatont. Fotó: Team Irodaberendezés Szeged

Az ultrafutók 12. ilyen versenyén hatalmas szegedi siker született: a Team Irodaberendezés Szeged a háromfős csapatok között 15 óra 45 perces idővel végzett az élen. Rajtuk kívül további Csongrád megyei sportolók is teljesítették a távot, amely egyéniben, de váltóban is embert próbáló.– Minden ilyen teljesítménytúra alkalmával a határainkat, önmagunkat győzzük le, de a Balaton környéke gyönyörű, felpezsdíti a kedvünket – mondta Csatlós Máté, a csapat egyik tagja, aki Tóth Gergővel és Szöllősi Renátóval trióban végzett az élen. A második helyezett csapatra 1 óra 17 percet vertek.– Doppingként hat ránk, hogy ott lehettünk, és megélhettük ezt. Miénk volt a csoda, körbefuthattuk ezt a páratlanul szép tavat. Érdekes ezt a sok szépséget egyetlen nap alatt, teljesen más szemszögből, felgyorsítva végignézni. Nemcsak a táj szépsége miatt, hanem a társaság miatt is nagy élmény. Jó érzés olyan emberekkel találkozni, akikkel egy a hobbink: a sport, a hosszútávfutás – tette hozzá.A versenyen idén 1292, két és tizenkét fő közötti csapat indult, ebben a kategóriában, a háromfős férfitriók között 95. Összesítésben egyébként, az 1292 csapat között a szegedi srácok tizedikek lettek a parádés időeredményüknek, 4 perc 16 másodperces kilométerenkénti átlaguknak köszönhetően.– Negyedik éve vágunk neki ennek a távnak, voltunk már két fővel is, de a háromfős verzió jött be a legjobban. Itt lehet hosszútávot futni, de mégis gyorsak lehetünk. Nagyszerű érzés volt a dobogó legfelső fokára állni, de még a csapatok között is rangot jelent a tizedik helyünk. A segítőink szuperek voltak, nekik is sokat köszönhetünk – fogalmazott Tóth Gergő.A csapat kísérői biciklin Tóth Zoltán és Tóth Máté voltak, autóval pedig Lévai László és Medovárszky Igor tett meg mindent azért, hogy a fiúknak csak a futással kelljen foglalkozniuk.– Az idei volt az első futásom az Ultrabalatonon, de biztos, hogy nem az utolsó. Nagyon megtetszett a légkör, a versenyhangulat, és a környezet is gyönyörű volt. Zene szólt minden váltóponton, ami nem hagyta, hogy kiessünk a ritmusból. Nagyszerű élmény volt, jövőre újra nekifutunk! – mondta a csapat harmadik tagja, Szöllősi Renátó.