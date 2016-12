Gajda Márkó: a legjobb helyen van a Honvédnál

Ötévesen, 2004-ben kezdett futballozni Gajda Márkó, a Budapest Honvéd hódmezővásárhelyi tehetsége, aki végigjárta az utánpótlás-válogatottakat. A balhátvédként, bal oldali belső védőként és középpályásként is bevethető játékos tehetségét hamar felfedezték, a HFC-ben az eggyel idősebbek között szerepelt, és így volt ez a SZEOL SC mezében is, ahol 2011-től 2013-ig játszott. Innen hívták meg először az U15-ös válogatottba, majd a Honvédhoz került, ahol az U15-ös és az U16-os korosztályban élvonalbeli bajnoki címet szerzett.– Apu jelenleg is edző a vásárhelyi utánpótlásban, így nem volt kérdés, hogy a focinál kötök ki. Már kisgyerekként is inkább rúgtam a labdát, mint dobtam volna. Szóval, apu elvitt egy ovifocira, és ott ragadtam – mesélte a 17 éves Márkó a kezdetekről.A témát keresse a Délmagyarországban! Fizessen elő a napilapra!