Gálára készül a HFC

A Csongrád megyei alakulatok egyaránt vasárnap 18 órakor kezdenek: a HFC hazai pályán az éllovas, már feljutott Budafokot fogadja, míg a Mórahalom a kiesés ellen küzdő közvetlen riválisához, a Dunaharasztihoz utazik.



– Már bajnokként szerdán kupameccset játszott a Budafok, de így is kipihenhetik magukat – mondta a HFC vezetőedzője, Major László. – Kiemelkednek a mezőnyből, bár az ősszel 1–0-ra nyertünk náluk, és most is sikerre készülünk. Az a célunk, hogy a bajnoktól mi vegyük el a legtöbb pontot. Nagy dolog lenne... A pályánk kiváló, igazi gálamérkőzésre készülünk.



– A Pénzügyőr legyőzésével az első lépés a bennmaradás felé megtörtént – vélte a Mórahalom egyik (játékos-)edzője, Magyar György. – Ha most nyernénk, nagyon közel kerülnénk a célunkhoz, de nem rohanunk fejjel a falnak. A Dunaharaszti két ponttal le van maradva, talán neki fontosabb, hogy kezdeményezzen.