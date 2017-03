Gigászok kézirangadója

Történelmi siker



A MOL-Pick Szeged utoljára 2002. február 22-én nyert rendes játék- időben – 2007-ben, amikor bajnok lett, hetesekkel diadalmaskodott – a Veszprém otthonában.

Fotex KC Veszprém–Pick Szeged 25–28 (14–13)

Veszprém, 3000 néző. Vezette: Oláh, Szelecz.

Fotex: Sterbik – Dzomba 3, Goluza 2, ÉLES 5/2, ZSIGMOND 4, Díaz 3, Pásztor 3. Csere: Fazekas (kapus), Gál, Csoknyai, Pérez 5, Tóth, Iváncsik G. Edző: Zdravko Zovko.

Pick: Puljezevics – BERTA 2, Laluska 1, MEZEI 4, MATICS 5, Buday 4/1, Eklemovics 4. Csere: Perger (kapus), KOTORMÁN 6, Ilyés, Bajusz 2/1, Doros. Edző: Dragan Djukics.

Hétméteres: 2/2, ill. 3/2.

Kiállítás: 12, ill. 4 perc.

Pedro, a MOL-Pick Szeged jobbszélsője Szergej Gorbok nyakába ugrott péntek délelőtt az újszegedi sportcsarnokban. Ezt a jelenetet ma mindenki szívesen látná úgy 18.30 körül a Veszprém Aréna küzdőterén is. A két játékos azért volt ennyire boldog, mert nem mindennapi lábtengócsatában legyőzte a Sierra–Källman párost.A játék fontos eleme egy-egy edzésnek. A jó hangulat mindenkire jellemző volt az utolsó szegedi foglalkozáson. Amikor pedig már a komolyságra, a figyelemre volt szükség, akkor minden szegedi kézilabdás koncentrált, figyelte Pastor mester utasításait.Még szép! Mondhatják erre, hiszen ma 17 órakor következik az a meccs, amit minden kézilabdabarát nagyon vár: a Veszprém–Szeged csúcsderbi.A bajnoki címvédőt – parádés meccsen, remek játékkal nyert az ősszel a MOL-Pick 26–23-ra – fűti a visszavágás vágya, erről az egykori szegedi kedvenc, Mikler Roland is nyilatkozott a helyi napilapnak. A válogatott kapus úgy jellemezte a mai találkozót, hogy a gigászok csatája. A Veszprém kulcsemberét is meglepte, hogy a nagy rivális ilyen gyorsan összeállt, masszív és jó játékra képes.Bizony, ma elkel mindenből az extra. A kapuban kell olyan produkció, ami erőt ad a védelemnek, ha pedig ez hatékonyan működik, akkor lehet könnyű gólokat szerezni.Komoly kihívás előtt áll a Szeged, a tét az alapszakasz- elsőség. 250 szegedi szurkoló kíséri el a csapatot, tehát buzdításban nem lesz hiány.A rangadót az M4 Sport TV élőben adja, a delmagyar.hu szöveges online tudósításban számol be.