Gól nélkül nehéz, így nem lehet nyerni

Szeged 2011-GA– ETO FC Győr 0–0

Merkantil Bank labdarúgó NB II, 15. forduló. Gyula, 150 néző. Vezette: Berényi Tamás (Baghy, Szvetnyik).

Szeged 2011-Grosics Akadémia: Szántai – Coroian, Farkas M., Causic, Katona – Horváth A. – Molnár J., Pászka (Beke, 58.), Germán, Dinjar (Povázsai, 70.), – Zádori (Szabó P., 83.). Vezetőedző: Supka Attila.

ETO FC Győr: Szatmári Z. – Vadász, Nagy Á., Debreceni, Rokszin – Bagi, Szatmári L. (Pongrácz, 77.), Magasföldi – Kovács K., Zamostny (Kabát, 70.) Szimcsó. Vezetőedző: Szentes Lázár.

Sárga lap: Katona (54.), Causic (89.), ill. Rokszin (41.).



Szerzett gól nélkül nincs győzelem. A Merkantil Bank labdarúgó NB II-ben szerep- lő Szeged 2011-Grosics Akadémia kóros góliszonyban szenved immár hetedik mér- kőzése óta – nincs, aki betaláljon, így a három pont sem jön. Ha viszont az ellenfélt is sikerül megfékezni ebben a kérdésben, az egy pontot azért ér.



Így volt ezúttal is a Győr ellen a 15. fordulóban. A gyulai meccsen a hazaiak elfogadható első tíz percet produkáltak, utána azonban főleg pontrúgásokból került a Szeged 2011 kapuja elé



a vendégegyüttes. Ezekben sem volt átütőerő. Az első félidő hajrájában Zamostny és Szántai összecsúszott, ápolni kellett őket, de mindketten folytathatták.



A meccs végén aztán kellett is Szántai az egyetlen valamire való győri helyzetnél: a 89. percben Magasföldi

a bal oldali 16-os sarkáról erőből a hosszút célozta meg, Szántai pedig bravúrral fölétolta a labdát – majd a meccs után ment a kórházba, hogy megröntgenezzék a bordáját. Hogy a szünet és e jelenet között mi történt?



Sok párharc földön és levegőben, néhány érthetetlen ítélet a bírótól, a kapuk pedig nem forogtak veszélyben.

A meccs így gól nélkül ért véget, amelyen két pozitívumot találhattunk: a Szeged 2011 nem kapott gólt, és visszatért az első fordulóban súlyos bokasérülést szenvedett Szabó Péter a pályára.



Supka Attila: – Megvoltak a lehetőségeink most is a gólszerzésre, de nem úgy érkeztünk a kapu elé, ahogy kellett volna. A védelem stabil volt, sok párharcot nyertünk, és azt mondtam a srácoknak a meccs után a kezdőkörben, hogy ha például legutóbb Mosonmagyaróváron is ilyen lett volna a mentalitás, akkor nem kapunk ki. Megyünk, tesszük a dolgunkat, és igyekszünk minél több pontot összegyűjteni, hogy a téli felkészülés után egy szebb tavaszunk legyen.





Az egész meccsen az látszódott, hogy mindkét csapat győzni akar. A hazaiak nem érezték a siker ízét szeptember 10., a Dorog legyőzése óta, így érthető az iparkodásuk, míg a Győr Szentes

Lázár edző munkássága, immár öt mérkőzés alatt nem kaptak ki, és ha nem is ebben a szezonban, de a következőben már szeretnének feljutni. Egyedül a gól hiányzott a meccsről.



Komoly problémákkal küzd a Szeged 2011 a gólszerzés terén. Ezzel együtt már a hetedik bajnokiján nem nyert, ez a második pontja az öt vereség mellett, találatból pedig mindössze egy született ezeken a meccseken. Talán egy igazi, klasszikus irányító nagyon hiányozhat elölről, aki a megfelelő pillanatban a megfelelő passzt, indítást húzza meg, és ezzel bajnokikat dönt el.



További eredmények: Budaörs–Cegléd 1–1, Szolnok– Vác 1–5, Budafok–Békéscsaba 0–2, Kazincbarcika–Zalaegerszeg 2–0, Soroksár–Kisvárda 0–1, Dorog–Siófok 2–1, MTK– Mosonmagyaróvár 6–1, Nyíregyháza–Csákvár 1–0, Gyirmót–Sopron 0–0.



A bajnokság állása

1. MTK 15 13 1 1 40 – 11 40

2. Kisvárda 15 11 3 1 31 – 13 36

3. Kazincbarcika 15 8 3 4 18 – 17 27

4. Vác 15 7 4 4 23 – 14 25

5. Szolnok 15 7 4 4 19 – 17 25

6. Békéscsaba 15 7 3 5 29 – 16 24

7. Nyíregyháza 15 6 5 4 19 – 14 23

8. Gyirmót 15 6 4 5 26 – 19 22

9. Cegléd 15 6 4 5 17 – 21 22

10. Zalaegerszeg 15 6 3 6 18 – 21 21

11. Győr 15 5 5 5 17 – 18 20

12. Soroksár 15 5 5 5 15 – 16 20

13. Budaörs 15 5 4 6 28 – 26 19

14. Dorog 15 5 4 6 22 – 21 19

15. Szeged 2011 15 4 4 7 11 – 18 16

16. Mosonmagyaró. 15 2 7 6 9 – 18 13

17. Budafok 15 2 5 8 11 – 24 11

18. Siófok 15 2 3 10 12 – 25 9

19. Csákvár 15 2 3 10 13 – 35 9

20. Sopron 15 1 6 8 8 – 22 9