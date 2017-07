Gólokat szereztek a HFC próbajátékosai

A vendégek az első félidőben eldöntötték a meccset, Kéri, Péter és Makszimovics is betalált. A Makónál a Gyulától érkező Lipták Ákos, a Bajáról jött Patai Balázs, és a Mórahalomtól korábban Salgótarjánba kerülő Gólya Martin volt próbajátékon, a szegedieknél a Pénzügyőrtől kinézett Rabatin Szabolcs kapott bizonyítási lehetőséget.



A HFC a megyeegyes Csongrádot múlta felül: a 4–2-es győzelem kulcsfigurái próbajátékosok voltak, hiszen a Kazincbarcikáról érkező Faggyas Milán duplázott, de eredményes volt az ellenféltől kiszúrt Szabó Márk és Szabó Dávid is. Az NB III-ra készülő Mórahalom a megyeegyes Tiszaszigetet verte 8–0-ra, a sikerhez mesterhármassal járult hozzá a HFC-től érkező Fábián Imre.



A Mórahalom tesztelte még Krnács Richárdot és Hrabovszki Zoltánt is, mindketten Gyuláról érkeztek.



UTA Arad–Szeged 2011- Grosics Akadémia 3–0 (1–0)

Szeged 2011: Szántai – Horváth, Jagodics, Causic, Farkas, Coroian, Zádori, Molnár,

Nicorec, Szabó, Katona. Játszottak még: Pászka, Germán, Povázsai, Balázs, Beke, Kasuba, Zabari. Vezetőedző: Supka Attila.

Gólszerzők: Burla, Asani, Curtuius.



Makó–SZEOL SC 0–3 (0–3)

Makó: Garamvölgyi – Rakonczai, Lipták, Takács, Tóth, Paulik, Varga, Bánóczki, Szél, Gólya, Gémes. Játszottak még: Verebélyi, Szil, Pataki, Gilinger, Csupics, Babolek, Palotás, Vajna. Megbízott edző: Mazula Zoltán.

SZEOL SC: Leindler – Gajág, Rácz, Grünvald, Kéri, Lévai, Ondrejó, Makszimovics, Mihály, Péter, Rabatin. Játszottak még: Szabó, Papp, Kiss, Bozóki, Rádóczi, Skribek, Göncző. Edző: Siha Zsolt.

Gólszerzők: Kéri, Péter, Makszimovics.



HFC–Csongrád 4–2 (2–1)

HFC: Bordás – Tóth, Huszár, Pataki, Mezei, Marton, Kormányos, Bartyik D., Máté, Laczkó, Faggyas. Játszottak még: Szatmári, Szabó M., Végh, Orovecz, Darida, Bartyik N., Szabó D., Faggyas. Edző: Major László.

Gólszerzők: Faggyas (2), Szabó D., Szabó M., ill. Borda, Lévai.



Mórahalom–Tiszasziget 8–0 (6–0)

Mórahalom: Halász – Zsoldos, Szücs, Lászik, Bokányi, Juhász, Zámbó, Fodor, Podonyi, Szalma, Fábián. Játszottak még: Krnács (kapus), Magyar, Pócs D., Puskás, Pócs T., Busa, Várda, Hrabovszki, Karacs. Edzők:

Magyar György, Vojnics-Zelics Szása.

Gólszerzők: Fábián (3), Zámbó, Szalma, Pócs T., Karacs, Bokány