Gólzáporos bajnoki volt: Csurgó-MOL-Pick Szeged 25-36

K&H férfi kézilabdaliga, 2. forduló. Csurgó, 1000 néző. Vezette: Bócz, Wiedemann.: BARTUCZ - Vasics, OLIVEIRA 4, Hanusz 4, Hadziomerovic 2, CEHTE 5, Gazdag 3/1.: Vasvári, Tóth A. 1, Mikita 2, Oslak 3, Ferreira 1.: Sótonyi László.: Sego - Pedro 3, GABER 5, BLAZEVIC 1, Källman 1, Bodó 5, Skube 5.: Sierra (kapus), Balogh 3/2, THIAGUS PETRUS, SIGURMANNSSON 6, Bánhidi 1, Zsitnyikov 1, Buntic 3, ZUBAI 2, Fekete.: Juan Carlos Pastor.: 1/1, ill. 4/2.: 6, ill. 8 perc.– Maximálisan komolyan állt hozzá a meccshez a Szeged, ízelítőt kaptunk a BL-sebességből, nem vettek minket félvállról, köszönjük nekik. Nehéz a sorsolásunk, szeretnénk már pontokat szerezni – bízom benne, hogy meglesz annak a munkának az eredménye, amit elvégzünk.– Köszönjük a Csurgónak és a klub szakmai stábjának, hogy ebben az időpontban játszhattuk le a meccset, ezzel rengeteget segítettek nekünk. Nehéz volt két nap után megint pályára lépni, az öt-egyes védekezés nem is működött, a hatos fallal viszont labdákat szereztünk. Többet tudtunk cserélni, jobb ritmusban játszottunk, így az első félidőben eldőlt a találkozó.Sierra védésével ér véget a meccs, 36-25-re nyer a MOL-Pick Szeged CsurgónOslak 25-36.24-36. Pedro labdát szerez.Sierra védett kettőt, de Bartucz is visszaért egy egész pályás lövésre.Sigurmannsson a második büntetőjét is kihagyja.Hadziomerovicot állítják ki.: Sierra indít,átejti a kapust 24-35.Ferreira lövésébe csak beleér Sierra 24-34.megint, jó a cunder 23-34.

Hanuszt kiállítják.a szélről 23-33.estében szerez gólt23-32.Petrus kapufát lő.Oslak, majd Hadziomerovic indulásból 23-31.Buntic, Skube,, 3 másodperc, 2 passz, 1 gól 21-31. Közte tíz.Hadziomerovic, majd megint21-30.két csurgói összeszalad,kihasználja 20-29.beállóból talál be, remek gól 20-28.eredményes megint 19-27. A túloldalon pedig Cehte 20-27. A védekezés most nem a legfontosabb eleme a játéknak.Gazdag, majd Oliveira 19-26.is meglövi az első gólját 17-26.: Cehte bevágja átlövésből 17-25.negyedik gólját szerzi16-25.: Gazdag a szélről 16-24.találatával 15-24. Fekete lövése nem jó. Bunticot kiállítják.Sierrát Oliveira avatja fel 15-23.Buntic lövését Bartucz védi. Sigurmannsson jön a hetesre, ez is Bartuczé.Pedro, Buntic, Gaber, Skube, Bodó és Sigurmannsson kezd a második félidőben.

Félidő.Varjú is leült két percre.14-22. Nem adják meg a csurgói gólt, időkérés.ötödik találata zárja a félidőt 14-23.: Mikita 14-21. Zsitnyikovot kiállítják.Zsitnyikov kap a nézőtérről, fejbe lőtte Bartucz kapust véletlenül. Áll a játék. Elnézést kér az orosz, tapsot is kap.13-21.Gazdag hetese bent 13-20.lövése beviszi a kapus kezét 12-20.labdát szerez, végigviszi, bevágja, pedig emberhátrányban vagyunk 12-19.megoldja a ziccert12-17.12-18.Mikita átlövése jó,is, talpról 12-16.hetesből 11-15.szétnyílunk, Oslak kihasználja 11-14.: Tóth lövi a tizedik hazai gólt 10-14., nagy gól 9-14.: Pedro Bartuczba lövi., majd, átrohanunk a csurgói védekezésen 9-13.lövi ki a jobb alsót 9-11.potyognak a gólok: most Pedro és Cehte volt eredményes 9-10.Oliveira, majd7-9. A védekezéssel eddig akad gond, és Sego sem jött még bele.Oliveira 6-7.6-8.Balogh hetese jó 5-7.: Hanuszt rést talált a falon, belőtte a ziccert 4-6. Megint ő 5-6.nem lehet megtartani 3-6.Cehte gólja után Pedrót állítják ki 3-5.mostlövi a gólt, sorozatban öt szegedi találat, csurgói időkérés 2-5.megint Skube passzol, meginta befejező 2-4.maradt fent támadásban, jól tette 2-2. Skube passzábólvágta be a ziccert 2-3.lövi az első szegedi gólt 2-1.Hanusz, 2-0.: Cehte góljával 1-0.puha a labda, cserélni kell, várunk."Sajnálom, ezt nem tudom kiolvasni" - a hangosbeszélő keltett derültséget, kifogott rajta a szegedi gyúró, Djordje Ignjatovics neve.a 2017–2018-as idényben eddig két mérkőzésen lépett pályára a bajnokságban a Csurgó, mindkét találkozót elveszítette. Veszprémben 31–15-re, Komlón 23–22-re kaptak ki.a csapat orvosa, Dr. Szabó István holnap ünnepli a születésnapját, szép ajándék lenne neki egy mai győzelem.a Csurgó kerete: 1 Balogh, 3 Vasics, 4 Vasvári, 6 Varjú, 7 Hanusz, 13 Gazdag, 15 Ferreira, 16 Bartucz, 17 Cehte, 18 Szeitl, 23 Oslak, 35 Oliveira, 41 Jerebie, 45 Hadziomerovic, 81 Mikita.a szegedi keret: 1 Sierra, 16 Sego, 8 Källman, 9 Bodó, 10 Sigurmannsson, 14 Thiagus Petrus, 15 Fekete B., 17 Zubai, 19 Balogh, 20 Skube, 21 Blazevic, 22 Gaber, 26 Pedro, 27 Bánhidi, 34 Buntic, 89 Zsitnyikov.komoly személyi változások történtek a nyáron Csurgón. Nyolcan távoztak a csapattól, heten érkeztek, de Sótonyi László az együttes vezetőedzője. Az érkezők oldalán Tóth Attila és Szeitl Erik képviselik a fiatalságot, míg a rutint a szlovén válogatott Klemen Cehte és a brazil Uellington Da Silva Ferreira. A 28 éves jobbszélső, Marko Vasics a Vácot hagyta ott a csurgóiak kedvéért.egy óra van a kezdésig, a két edző addig is eszmét cserél az oldalvonal mentén.

Korábban

Ötven perc szinte tökéletes játékkal a MOL-Pick Szeged szombaton megszerezte első sikerét a Bajnokok Ligája 2017–2018-as szezonjában, miután 28–23-ra győzött Zágrábban. Nincs idő pihenni hiszen ma már Csurgón vár bajnoki a csapatra.A keretbe bekerült Zubai Szabolcs és Fekete Bálint, Mario Sostaric és Szergej Gorbok viszont pihenőt kap, utóbbi egy kisebb sérülés szedett össze a BL-meccsen.– Fontos volt a zágrábi siker, éppen ezért nem szeretnénk elrontani a jókedvünket. Biztos, hogy fáradtabbak leszünk, éppen ezért oda kell figyelnünk, hiszen akadtak már nehézségeink a csurgói csarnokban – mondta a szegediek válogatott átlövője, Balogh Zsolt.