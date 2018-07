Gólzáporral zárult a vébéklub: a bordányi U12-es csapat volt a Délmagyarország-Hági vendége

Csakúgy, mint a világ számos pontján, így a Délmagyarország-Hági Szurkolói Klubban is ki lehetett tenni a megtelt táblát. A világbajnoki döntő az világbajnoki döntő. A francia–horvát meccs előtt a bordányi fiatalok fifáztak egyet, egyszer a horvátok, egyszer a gallok nyertek.„Horvátok!" – jött a válasz a vendégek nagy részétől arra a kérdésre, hogy kinek szorítanak a moszkvai döntőben. Fölényben volt nálunk a horvát tábor, persze, azért jó néhány francia szimpatizáns is helyet foglalt.A zárónap utánpótláscsapata, a Bordány U12 az elmúlt hétvégén Lengyelországban szerepelt egy 12 csapatos nemzetközi tornán, ahol végül a negyedik helyet szerezte meg. Retek Flórián együttese a második helyen harcolta ki a csoportból való továbbjutást, a bronzmeccsen pedig nagy csatában, egy helyi alakulattól kaptak ki 2–1-re. A remek eredményüket egy eredeti vébélabdával jutalmaztuk, amit Sándor Mártonnak adtunk át.„Nee!" – fogták a fejüket Mandzukic öngólja után többen, majd a fél szurkolói klub állva tombolt, amikor Perisic egyenlített. Mindhárom helységben a félidőben téma volt a franciák vezető gólja, hiszen az első félidő hajrájában videóbírózás után tizenegyeshez jutottak a gallok.„Subasic! Subasic!" – ordították a bordányi gyerekek, de a horvát kapusnak esélyes sem volt a hárításra. „Jogos büntető volt, tiszta kéz volt Perisicnél" – kommentálta a tizit Cserép István, aki több szegedi csapatban is futballozott, 22 éve viszont az USA-ban él.„Franciák!" – zengte Turcsik Bálint, aki a félidőben megnyerte a fejelőbajnokságot. Bálint a meccs elején még a horvátoknak szurkolt, ilyen az, amikor meccs közben valaki meggondolja magát, új kedvencet választ. Egy kisgyereknél ez teljesen természetes, és megbocsátható. Már-már azt gondoltuk, hogy a délmagyaros tapsrudak megpihennek, amikor Madzukic gólja után újból összeverődtek. Volt még néhány „Ááá!", de több gól nem született, így a gall hívek pacsizhattak, még a szegedi horvát szurkolók csalódottan mehettek haza.Jó kis meccs volt, és a 108 éves Délmagyarország és a Hági udvar egy sikeres és remek hangulatú világbajnoki klubot szervezett, amelyért a Hági összes munkatársának köszönet jár, mert jó volt a vébé alatt együtt szurkolni.