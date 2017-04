Gyászol a sportvilág! Meghalt Földi Imre

PORTRÉ



Földi Imre:



születési idő, hely: 1938. május 8., Kecskemét

elhunyt: 2017. április 23.

sportág: súlyemelés

súlycsoportja: 56 kg

klubja: Tatabányai Bányász (1955-1978)

klubja edzőként: Tatabányai Bányász (1976-1988)

legnagyobb sikerei:

olimpiai bajnok (1972, München)

olimpiai 2. helyezett (1964, Tokió; 1968, Mexikóváros)

olimpiai 5. helyezett (1976)

olimpiai 6. helyezett (1960)

ötszörös világbajnok (összetett: 1965, 1969, 1972; lökés: 1972; nyomás: 1972)

tízszeres Európa-bajnok (összetett: 1962, 1963, 1968, 1970, 1971; nyomás: 1969, 1970, 1971; lökés: 1971; szakítás: 1973)

tizenháromszoros magyar bajnok (1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1965, 1968, 1969, 1970, 1972, 1973, 1974, 1975)

Az év magyar súlyemelője (1964, 1965, 1968, 1970,1972)

húsz alkalommal állított fel világcsúcsot.

díjai, elismerései időrendben:

Munkaérdemrend ezüst fokozata (1964, 1968)

Munkaérdemrend arany fokozata (1972)

Halhatatlanok Klubjának tagja (1991 óta)

Ezüst Turul-díj (1992)

Súlyemelő Halhatatlanok Klubjának tagja (1993 óta)

Magyar Köztársasági Érdemrend középkeresztje (1993)

Magyar Köztársasági Érdemrend tisztikeresztje (1994)

MOB Olimpiai aranygyűrű (1995)

Tatabánya sportdíja (1995)

Magyar Örökség-díj (1999)

Az évszázad legjobb magyar súlyemelője (2000)

Olimpiai érdemrend (2002)

Tatabánya díszpolgára (2003)

A Nemzetközi Súlyemelő Szövetségnél az évszázad súlyemelője (2005)

A Nemzet Sportolója (2007. január 31. óta)

Köztársasági gyűrű (2009)

Olimpiai emlékérem (2009)

A Nemzetközi Súlyemelő Szövetség Aranyérdemrendje (2009)

Róla nevezték el a tatabányai sportcsarnokot (2009)

Meghalt Földi Imre, a magyar súlyemelés első olimpiai bajnoka, a Nemzet Sportolója, aki május 8-án lett volna 79 esztendős - tájékoztatta a család az MTI-t vasárnap.Földi Imre Kecskeméten született 1938. május 8-án. Három olimpián is érmet nyert az 56 kilogrammos kategóriában: 1964-ben Tokióban és 1968-ban Mexikóvárosban ezüstöt, majd pályafutása csúcseredményeként 1972-ben Münchenben aranyat, világcsúccsal. Világbajnokságon hatszor, Európa-bajnokságon 10 alkalommal állhatott a dobogó tetején. A sportág egyik legeredményesebb magyar képviselőjeként tizennyolc éven át tartozott a világ élvonalába. Magyar egyéni bajnoki címet 13-szor szerzett.Edzőként is sikeres volt, irányításával lánya, Földi Csilla 16 Európa-bajnoki aranyérmet gyűjtött.Ő maga 1955 és 1978 között a Tatabányai Bányász színeiben versenyzett, majd ugyanitt edzősködött 1976-tól 1988-ig. A magyar válogatottban 1959-től 1977-ig szerepelt, öt olimpián, tíz világbajnokságon és 13 Európa-bajnokságon indult. Pályafutása alatt húsz alkalommal állított fel világcsúcsot és félszázszor magyar csúcsot. Ötször volt az év magyar súlyemelője.Számos kitüntetés birtokosa volt: 1994-ben megkapta a Magyar Köztársasági Érdemrend középkeresztjét, 1995-ben a MOB Olimpiai aranygyűrűjét, 1999-ben a Magyar Örökség-díjat. 2002-ben olimpiai érdemrendet vehetett át, a Nemzetközi Súlyemelő Szövetség (IWF) 2005-ben őt választotta meg az évszázad súlyemelőjének, s 2009-ben kiérdemelte az IWF Aranyérdemrendjét is. 2007-ben lett a Nemzet Sportolója, 2009-ben tüntették ki az Olimpiai emlékéremmel, s ugyanabban az évben róla nevezték el a felújított tatabányai sportcsarnokot. 2016-ban Prima Primissima-díjas lett.