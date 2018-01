Gyenes Kálmán-életműdíj, Csongrád megye: Hernádi Gyula - Akivel Djokovics alkudozott

A díjjal. Lapunk egykori sportrovatvezetője, Süli József (balról) és Hernádi Gyula. Fotó: Karnok csaba

Mindennap bemutatjuk az egyik kategória 2017-es győztesét, ezúttal a Hódmezővásárhelyi Tenisz Club elnökét, a Gyenes Kálmán-életműdíjat kiérdemlő Hernádi Gyulát.

Hernádi Gyula az 1997-ben alapított Hódmezővásárhelyi Tenisz Club, röviden Hód TC megteremtője, jelenleg is elnöke. Az egyesület fénykorában számos felnőtt- és korosztályos bajnokságot nyert, több színvonalas nemzetközi viadal, Davis-kupa-találkozók és száznál több korosztályos verseny rendezésével jelezte, hogy a város sportéletének fontos szereplője. Az elnök szívügye a fiatalok megnyerése a tenisz, a mindennapos sportolás számára. Kevesen tudják, hogy 2006-ban a későbbi világklasszis szerb Novak Djokovics 16 évesen a Hód TC centerpályáján nyerte élete első nemzetközi versenyét, és innen indult világhódító, példaképnek tekinthető útjára. Díjazottunk – aki Süli Józseftől, lapunk sportrovatának egykori vezetőjétől vette át elismerését – a vásárhelyi teniszéletben legalább ekkora példaképnek számít.– Édesapám a Délmagyarország sportrovatának tudósítója volt, de még én is, egyetemista koromban – kezdte egy érdekességgel. – A teniszklub rendben van, fejlődik az infrastruktúránk. Az utánpótlásra koncentrálunk, öt világversenyt rendeztünk 2017-ben, szeretnénk, ha folyamatosan jönnének hozzánk játékosok. Novak Djokovics is nálunk nyert először nemzetközi versenyt: érdekesség, hogy akkor még nem így állt anyagilag, mert másnap az édesapja kedvezményt kért a nevezési és szállásköltségekből. Hetente kétszer még mindig játszom, ám inkább már párost. Szeretek sportolni, életem egyik legfőbb mozgatója. A díj névadóját, a kiváló fotós Gyenes Kálmánt jól ismertem, szerettem, bár őt mindenki. Különösen büszke vagyok rá, hogy a neki emléket állító elismerést kaptam meg – tette hozzá Hernádi.