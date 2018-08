Győri KC - optimista a régi-új szakvezető

"Az eddig eltelt idő alapján elégedett vagyok, nagyon jól dolgoznak a fiúk, mindenképpen optimistán tekintek a szezon elé, bár a konkrét célokat csak később határozzuk meg. Azt azért tudni kell, a tavalyi keretből öten távoztak – gyakorlatilag a tavalyi kezdőből négy meghatározó ember, többek között Puszta Dávid, Ruják Bence és Nárai Bence –, s csak hárman érkeztek, Földesi Marcell, Rátvay Tamás és Horváth Gergő.



Két próbajátékos még elképzelhető, hogy csatlakozik hozzánk, emellett a keretet a fiatalokkal töltöttük fel. Az U20-as csapatból többen is velünk edzenek" – mondta a szakember, aki korábban, a 2010-es évek elején két évig már irányította a győri együttest.



"Szerkezetileg nem állunk a legjobban, elsősorban a négyes-ötös poszton vagyunk kevesen, de ez ebben a csoportban azért nem egyedi. A hiányosságokat a játékstílussal próbáljuk ellensúlyozni, s örömmel látom, a játékosok vevők mindenre. Sokat számít persze, hogy változatos edzések vannak, sok az úszás, az atlétika, sok eszközzel dolgozunk, mert valahol az is a cél, hogy ezek a srácok fejlődjenek, komplexebb játékosokká váljanak, amit később kamatoztatni tudnak, illetve ez hozza meg az eredményt is" – folytatta Kozma Tamás.

A GYKC ma este a Veszprém otthonában játssza le első felkészülési mérkőzését, az első hazai ellenfél pedig a Budafok lesz.



"Inkább felsőházi csapatok ellen mérkőzünk, hogy rá legyenek a fiúk kényszerítve arra, hogy gyorsabb döntéseket hozzanak, szokják a magasabb ritmust, mert csak így lehet fejlődni" – összegzett a szakvezető.