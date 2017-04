Gyorsan romba dőlt az álmuk: Simán kikapott a Szeged, a Vasassal játszik a hetedik helyért

BVSC–Contitech Szeged Diapolo

14–9

(4–2, 4–2, 2–3, 4–2)

Férfi vízilabda OB I, rájátszás az 5–8. helyért, 1. mérkőzés. Budapest, Szőnyi út, 300 néző. Vezette: Kovács, Csanádi.

BVSC: Györke (8 védés) – Czigány 1, Csapó 2, Török, LÉTAY 2, Kovács 1, Pásztor 1. Csere: Szabó Benc., Várnai 1, AMBRUS 2, Sugár 1, MÁTYOK 2, SZABÓ BEND. 1. Vezetőedző: Szűcs Levente.

ContiTech Szeged Diapolo: Meixner (5 védés) – Sánta 1, Sedlmayer, Kiss Cs. 1, Manhercz Á. 2, Chilkó 2, Illés 2. Csere: Molnár (kapus, 5 védés), Zsigri, Pellei 1, Vukicsevics, Szepes, Nagy M. Vezetőedző: Varga Péter.

Gól – emberelőnyből: 9/4, ill. 9/2.

Ötméteresből: 2/2, ill. –.

Kipontozódott: Várnai, Török, ill. Manhercz Á.

Az egyik fél 7. pontjáig tartó párharc végeredménye: 9–0 a BVSC javára.

Győzni kell! – e jelmondattal vágott neki a ContiTech Szeged Diapolo a BVSC elleni párharcnak, hiszen a hozott pontok miatt 0–6-os állásról indult az egyik fél hetedik pontjáig tartó versengés. A másik cél pedig a védekezés jelentős javítása volt, hiszen Illés Sándor, a Tisza-partiak játékosa elmondta nekünk: hét-nyolc gólon kell tartani a BVSC-t, hogy legyen esély. Amikor tehát félidőben volt 8–4 az állás a fővárosiak javára, nagyjából el is dőlt minden.Bizony, nem kezdett jól a Szeged, és már az elején ilyen sok kapott gólt a három sérültnek (Basara, Palotás, Manhercz Krisztián) sem lehetett betudni. Ígéretükhöz híven előrébb léptek a „háttéremberek", Chilkó és Illés is duplázott, és az összesen kilenc szegedi gól szépen is nézett ki az eredményjelzőn, tudván a vendégek tervéről. A 14 kapott találat viszont nagyon nem mutat jól. A védekezésen kell tehát majd dolgozni, hogy a következő párharcban a Miskolctól szintén egyből végzetes vereséget szenvedő Vasas ellen kiharcolják a hetedik helyet.