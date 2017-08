Győzelem a Kanizsa-kupa elődöntőjében: MOL-Pick Szeged-Nexe 35-30

Magabiztosan vezet a Nexe ellen a MOL-Pick Szeged.

VII. OTP Bank Kanizsa-kupa, elődöntő. Magyarkanizsa, Szerbia. 500 néző.Sierra - Fekete B., Balogh 2/1, Skube 8/5, Bánhidi 1, Gorbok 3, Källman 4.Sego (kapus), T. Petrus 2, Sigurmannsson 1, Sostaric 3, Buntic 4, Bodó 1, Gaber 2, Zsitnyikov 4, Blazevic, Pedro.Juan Carlos Pastor.Pilipovic - Zrnic 5/2, I. Srsen 4, ,Lavric 1, Leban 2, Sipic 7, Jelinic 3, Buvinic 2.Barisic Jaman 4, Manci Micevic, Eter 1, Konail, Rotim, Greganic 1.Hrvoje Horvat.8/6, ill. 2/2.6, ill. 4 perc.A VII. OTP Bank Kanizsa-kupa elődöntőjében a MOL-Pick Szeged 35-30-ra legyőzte a horvát Nexét, így bejutott a vasárnapi döntőbe, ahol 15 órától a svéd Kristianstad ellen játszanak Bodóék.VÉGESego előbb Buvinic, majd Rotim lövését védi. Vége a meccsnek.időt kér a MOL-Pick Szeged. Petrus lőhet ziccerben, Pilipovic kirúja.Skube újabb hetest harcol ki és ismét értékesíti, 34-29. Greganic, 34-30. Petrus, 35-30.Skube kiharcolja és belövi a hetest, 33-28. Barisic Jaman előtt szétnyílik a szegedi fal, 33-29.időt kér a Nexe. Buvinic, 32-28.Källman kínai figurából, 32-27.Gaber kap egy medvepuszit.Zrnic szemtelen hetese, 30-27. Skube okosan cikázik a védők között, 31-27.Skube megy üresbe, Balogh adja a labát, nem hibázik az irányító 30-26.Eter mellé. Petrus átlövését kirúgja Pilipovic.Gaver harcol ki hetest, Skube belövi, 29-26.Sipic tarthatatlan, 28-25. Pedro a szélről, Pilipovic. Buvinic, 28-26.Eter ziccerét védi Sego, Skube büntet, 28-24.Gaber elől ütik el a labdát, Zrnic lerohanásból, 26-24. Balogh kíméletlenül, 27-24.Buntic rossz pasza kétszer Bánhidinek. Először Sego véd, a második lerohanást már gólra váltja Barisic Jaman 26-23. Időt kér a MOL-Pick Szeged.45. perc: Sipic már hatodszor, 26-22.hibázik mindkét csapat, Eter végül belövi, 26-21.Bodó löki fel Zrnicet, két percet kap érte.Buntic lövését kiüti Pilipovic. Barisi Jaman szépen lő, de nagyon mellé. Källman a szélről, 26-20.Zsitnyikov végigviszi, 25-19. Zrnic, 25-20.Petrus rohan, bevágja, 24-19.Srsen átlövései ülnek, 23-18. Zrnic, 23-19.Gorbok zár Bunticnak, 23-17.Srsen, 22-16. Jelinic, 22-17.eladjuk a labdát, Jelinic megy egyedül kapura, 21-15. Gorbok átlövésből, 22-15.időt kér a Nexe. Sipic ziccerben, fölé.Buntic előtt nyílik szét a fal, 19-14. Sostaric lerohanásból, 20-14. Sostaric-cunder, 21-14.Bánhidi marad üresen a falban, 18-13. Zrnic büntetőből, 18-14.újabb Sego-védés, jól szállt be a horvát kapus a Szegedbe.Sego, majd Pilipovic bravúrjával indul a második játékrész.FÉLIDŐSierra spárgázva véd. Lavricot állítják ki két percre. Bodó szépen passzol Gabernek, 17-13. Időt kér a Nexe. Barisic Jaman fölé, ez a félidő vége. Vezet a Szeged 17-13-ra.Gaber nem tudja elütni Sipic elől a labdát, nem hibázik a beálló, 15-13. Zsitnyikov azonnal válaszol, 16-13.

Sigurmannsson a szélről, 15-12.Gaber beállóból, 14-11. Lavric zavarja ki a pókokat a bal felsőből, 14-12.Srsen bevágja a hosszú felsőbe, 13-11.Buntic okosan lő, 13-9. Újabb Leban-gól, 13-10.Leban szerencsés gólt lő, 12-9.átlövést véd Sierra, Zsitnyikov rendezetlen védelem ellen talál be, 12-8.Bodó lőhet tisztán, 11-8.elszórja a labdát a Nexe, Buntic az üres kapuba dobja, 10-7. Sipic gyönyören fordul le Blazevicről, 10-8.Buntic kap sárga lapot.Zsitnyikov, 9-7.Barisic Jaman felugrik és nagy gólt lő a jobb alsóba, 8-7.Buntic indítja Källmant, 8-6.Buntic húzza le a labdát a szélre Sostaricnak, 7-5. Srsen átlövésből, 7-6.Jelinic lerohanásból, 6-5.Sipic kiszorított szögből, 6-4.Sierra bravúrral véd. Skube már a MOL-Pick ötödik hétméteresét harcolja ki, belövi 6-3.Buntic harcol ki büntetőt, Skube belövi, 5-3.Feketét állítják ki a játékvezetők két percre. Sipic ismét beállóból, 4-3.jól védekezik a Szeged, a lerohanásból Källman eredményes, 4-2.Bánhidi harcol ki hetest, Sigurmannsson vállon lövi Pilipovicot.Gorbok a kezek között, 3-1. Sipic beállóból, 3-2.Srsen fölé. Beszorul a labda a kapu háta mögé, Skube leleményességére is szükség van, hogy folytatódjon a játék. Barisic Jaman lerohanásból, 2-1.Bánhidi kap sárga lapot.Gorbok kapufát lő. Másodszor már nem hibázik az orosz átlövő, 2-0.passzív játék miatt elveszik a játékvezetők a labdát a Nexétől.Balogh kihagyja a hétméterest.Zrnic ziccerét védi Sierra.Gorbok harcol ki hetest, Balogh bedobja, 1-0.a MOL-Pick Szeged kézilabdásai gyászkarszalaggal a karjukon lépnek pályára a kedden elhunyt legendás gyúró, Pióker Sándor halála miatt.nem kérdés, hogy kinek drukkol a csarnok. A szegedi játékosokat óriási taps fogadja Magyarkanizsán is.először a Nexe-játékosokat mutatja be a helyi műsorközlő.érkeznek a pályára a csapatok. A MOL-Pick narancssárgában, a Nexe fekete mezben játszik ma. Csapatfotó készül, Buntic késik, biztatja a népes szegedi tábor az utolsó métereken, hogy odaérjen a képre.csúszik néhány percet a mérkőzés, most indultak el a csapatok az öltözőbe a mezekért.nem ismeretlen a szegediek számára a Nexe, mivel múlt hét szombaton az ausztriai felkészülési tornán is találkoztak a horvátokkal az elődöntőben. Akkor 34-23-ra nyert a Pastor-csapat.a magyar és a horvát csapat játékosai is a pályán melegítenek már. Az első elődöntőben a svéd Kristianstad parázs hangulatú találkozón 29-24-re győzte le a török Nilüfert.üdvözöljük minden kedves olvasónkat Magyarkanizsáról. Húsz perc múlva kezdődik a MOL-Pick Szeged - Nexe férfikézilabda-mérkőzés a VII. OTP Bank Kanizsa-kupa felkészülési tornán.A MOL-Pick Szeged délelőtt edzésen vett részt Magyarkanizsán, ahol szombat 20 órakor a Nexe ellen csatázik a vasárnapi döntőbe jutásért. Teljes a keret, a magyar együttes már pénteken megérkezett a vajdasági városba. Az ünnepélyes megnyitón egyperces néma felállással emlékeztek meg a résztvevők a napokban elhunyt Pióker Sándorra.Este közös vacsora szerepelt a programban, érdekesség, hogy a svéd IFK Kristianstad is a Pick-busszal utazott. A skandináv együttes már a döntőbe jutott, a BL-ben a Szeged ellenfele lesz. Egyre több szegedi szurkoló hódítja meg Kanizsát, ismét népes tábor biztatja majd a csapatot.Este a helyszínről szöveges online tudósítással jelentkezünk.