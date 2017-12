Győzelemmel zárták az évet: MOL-PICK Szeged-Csurgói KK 32-24

Gorbok (sötét mezben) ezúttal is szoros őrizetre számíthat. Fotó: Kocsis Alíz

K&H férfi kézilabdaliga, 15. forduló. Szeged, újszegedi sportcsarnok, 1300 néző. Vezette: Felhő, Öcsi.Sierra - P. Rodríguez 1, Gaber 4, T. Petrus 1, Blazevic, Sigurmannsson 5/2, Bodó 4.Sego (kapus), Zsitnyikov, Balogh 8/1, Skube 4, Bánhidi 1, Fekete B., Gorbok, Sostaric 4.Juan Carlos Pastor.Bartucz - Vasics 4, Tóth A., K. Cehte 2, Hadziomerovic 2, U. Ferreira 1, B. Radjenovics 1.J. Mikita 5, Manojlovity 2, Szeitl 2, Josics 5, Vasvári, Jerebie, Varjú.Bencze József.4/3, ill. -.2, ill 8 perc.NYILATKOZATOK- Nagyon fontos volt, hogy ma nyerjünk. Az volt az utolsó meccsünk, jön a pihenő, ami jól lesz most a csapatomnak. Jól játszottak az első félidőben. A második játékrészben Skubéval jobban támadtunk, jól védekeztünk, hamarabb is megtörhettünk volna a meccset. Jól jön a pihenő, januártól újra átvesszük az alapokat. Boldog karácsonyt mindenkinek.- Nagyon fontos volt, hogy ma nyerjünk karácsony és a pihenő előtt. Ilyenkor mindig nehezebb győzni, mert sokan azon gondolkodnak már ilyenkor, hogy mi lesz a lefújás után. A második félidőben jobban összeálltunk, így nyerhettünk simábban. Kipihenjük magunkat, és januárban remélhetőleg visszaállunk oda, ahol a mély gödör előtt voltunk.- Gratulálok a Szegednek a győzelemhez. Az első félidőben ott voltunk, ahol kellett lennünk. Tapadtunk, egyenlítettünk, a kettős kiállítás után elment a Szeged. A második játékrészre elfáradtunk, így nyerni tudtak a hazaiak. Gratulálok a mieinknek is, mert helytállunk itt. Kellemes ünnepeket kívánok mindenkinek.- Nem adtuk olcsón a bőrünket, meg kellett dolgoznia a győzelemért a Szegednek. A végére várható volt, hogy elfáradunk. Kicsit soknak érzem a nyolcgólos különbséget, de felőröltek minket. Gratulálok mindkét csapatnak a mérkőzéshez.VÉGEFerreira mellé. Sostaric indul, elcunderezi Bartucz mellett, 32-24.Gaber méltatlankodik, szabaddobást akart, a sporik nem fújtak semmit. Indul a Csurgó, Bodó visszaszerzi a labdát. Bodó, 31-24.Josics lövése nem pattan ki Segóról.Szeitlnek rossz passz, Sostaric üres kapura a saját hatosáról, mellé.Gaber estében, 30-24.Josics lövése becsúszik, 29-24. Bodó bombája mellé.passzívan támad a Csurgó.elszórja a labdát a Csurgó, Petrus indítja Sostaricot, 29-23.Josics talpról, 27-23. Bodó a jobbáltövő posztjáról a hosszúba, 28-23.Gaber dobna gólt, de leért a lába a hatoson belül.Skube elemében van, 27-22. Cehte átlövését védi Sego.Petrus csak majdnem szerzi meg a labdát, Hadiomerovic szerencsésebb volt, 26-22.Gaber zár Skubénak, 26-21.rossz bejátszás Szeitlnek, Sostaric rohan, passzol Sigurmannssonnak, aki nem tudja ellőnni Bartucz mellett. Mikita előtt nyílik szét a fal, 25-21.Petrus akrobatikus megmozdulással harcol ki hétméterest. Sigurmannsson csuklóból, 25-20.Bartucz véd ismét.Skube középről, ütemtelenül, 24-19. Josics a blokk mellett, 24-20.Gorbok lövését oldalra üti a kapus.labdát szerzünk, rendezetlen védelemmel szemben Gaber zár szabálytalanul, Rohan a Csurgó, Vasics bepörgeti Sego feje fölött, 23-19. Bartucz véd, majd Szeitl fölé pattintja.Josics ellépi. Sigurmannsson a szélről, Bartucz a keresztlécre üti a labdáját.Cehte szabálytalan, két perc a "jutalma". Skube megveri lábbal Ferreirát, passzol Bánhidinek, aki mellé lövi a labdát. Hosszú Bartucz indítása. Sostaric üres a széle, kapja is a zsugát, 23-18.másodszor kér ma időt a Csurgó. Josics talpról, 22-18.Mikita kap rossz labdát, indulunk, Petrus okos labdát ad a szélre, Sostaric a hosszú alsóba, 22-17.Vasics a jobbszélről, 20-17. Skube a nap passzát osztotta ki Gabernek, aki nem hibázik, 21-17.Gaber fordul le a védőjéről, 20-16.fura ítélet, Balogh Zsolt kap kétperces kiállítást. Mikita, 19-16.Josics a rövid alsóba átlövésből, 18-15. Petrus, 19-15.Cehte, 17-14. Balogh kiharcolja, Sigurmannsson belövi a hetest, 18-14.Cehte lő gólt, de belemenés volt. Sostaric a szélről, Bartucz megfogja.Sego kezdi a második félidőt a szegedi kapuban. Balogh magabiztosan, már nyolcadszor, 17-13.FÉLIDŐManojlovity megy bele Skubéba. Balogh fut üresbe, 16-13. Radjenovics kiáll két percre. Sierra védésével zárul az első játékrész.időt kér Juan Carlos Pastor. Bodó fölé. Bánhidi Bartucz lábai között, 15-13.kiegészül a Csurgó, éppen ekkora vágja be talpról Mikita, 14-13.Pedro a szélről, Bartucz kirúgja, Bánhidi visszaszerzi. Körbeadogatják, Balogh talál be, 14-12.keményen védekezik a Csurgó, talán túlzottan is, Bodó és Skube is a padlón. Hadiomerovic és Szeitl kap kétperces kiállítást. Skubét ápolni is kell, a jobb vállát fájlalja. Balogh büntetőből, 13-12. Vasics ellépi, jöhetünk.Gabert ütik arcon, a sporik nem fújnak semmit, támadhat a Csurgó, a szlovén a pályán fekszik, Ferreira egyenlít, 12-12. Ápolni kell Gabert a találat után, a bal szemébe nyúlhattak bele.Mikita csúnyán kicselezi a baloldalon Skubét, de Sierra véd. Javít a szlovén irányító, 12-10. Vasics lövése bevánszorog Sierráról, 12-11.amikor már mindenki azt hitte, hogy Mikita elesik, belőtte a labdát, 11-10. Gaber kiharcolja, Sigurmannsson Bartuczba lövi a hétméterest.Bodó dob hatalmas kapufát.Gaber kap rossz labdát, majd a csurgói passz sem jó. A guruló labdára Bartucz és Bodó csúszik, utóbbi kapja el. Szeitl ismét, 11-9.Szeitl beállóból, 11-8.visszafújják a játékvezetők Zsitnyikov gólját. Támadhat a Csurgó.Manojlovity másodszor, 10-7. Balogh negyedik gólja után 11-7.Blazevic védekezik jól, Zsitnyikov indul, nem rendeződik vissza a Csurgó, így Sigurmannsson kanyarodhat fel nagy szögből, 10-6.Bartucz indítja Vasicsot, 8-6. Sigurmannsson válaszol villámgyorsan, 9-6.labdát szerzünk, rohanunk, Sigurmannsson, 8-4. Radjenovics kis helyen megy be a szélről, Sierra feje mellé lövi a labdát, 8-5,Tóth lövését kiüti Sierra. Bodó kisodródva lő nagy gólt, 7-4.Blazevic nem ér ki Mikitára, 6-4. Sigurmannsson a szélről, Bartucz véd.Blazevic kap sárga lapot. Petrus blokkol. Balogh egészen a balátlövő pozíciójáig cselez a labdával, bedobja, 6-3.Manojlovity, 5-3.Balogh lövőcsel után, 5-2.megszerzi a labdát a Csurgó, de nem jut el lövésig. Manojlovity a pályán.Hadziomerovic marad üresen beállóban, 4-2.Tóth Attila lő középről, a kapufa felső részét találja el.jól védekezik a Szeged, labdát szerez, majd felállt fal ellen Gaber szerez gólt beállóból, 4-1. Időt kér a Csurgó.Balogh gólra törően támadja a falat, 3-1.Cehte pattintja emberrel a nyakán, 2-1.Cehte lövése megpattan a blokkon, Sierra fogja. Bodó ugrik magasra, lepattintja a labdát, majd a hosszú felsőbe lövi, 2-0.Pedro a jobbszélről, 1-0.a Csurgó kezdte a mérkőzést, az első támadás végén Sierra véd.a szegedi szurkolók évek óta szavazhatnak a klubhonlapon a hónap játékosára, aki novemberben Fekete Bálint lett. Két szurkolótól vehette át a díjat.lesz a Csurgóban ismerős, akik az elmúlt években látogatták a szegedi utánpótlás meccseit. Manojlovity Sztefán 2016 nyarán igazolt el Csurgóra.ahogyan arról, mi is beszámoltunk a mai nap folyamán, Juan Carlos Pastor vezetőedzőt megerősítette pozíciójában Csányi Sándor tulajdonos. Erről IDE KATTINTVA olvashat többet!üdvözöljük kedves olvasóinkat az újszegedi sportcsarnokból. A csapatok már a pályán melegítenek, 17 órakor következik a szegediek utolsó meccse ebben az évben.Bár ez az esztendő is tartogatott remek meccseket és szép győzelmeket, az utóbbi két hónap borzasztó gyenge játéka és eredményei miatt alighanem minden szurkoló számára megnyugvást jelent majd a hosszabb szünet.

A Csurgó a kilencedik a tabellán. A szezonban egyszer már összecsaptak a felek, idegenben, a zágrábi BL-siker után hazafelé megállva 36–25-re nyert Juan Carlos Pastor csapata. Akkor még Sótonyi László volt a csurgóiak vezetőedzője, ám október közepén, a horvát Dubrava ellen kilencgólos előnyről kiesett a csapat az EHF-kupából, ezért a tréner lemondott. A helyét Bencze József másod- edző vette át. Érdemes lesz figyelni a vendégek szerb jobbszélsőjére, Marko Vasicsra, aki 97 találattal vezeti a K&H férfi kézilabdaliga góllövőlistáját, amelyen a legjobb szegedi Stefán Rafn Sigurmannsson 61 találattal.