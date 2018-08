Győzelmekből érkeznek a derbire: vasárnap 17 órakor az SZVSE-pályán SZEOL SC-Makó

Major László tippje: – Az előző idényhez képest megerősödött a nyáron a SZEOL SC, de ugyanez elmondható a Makóról is, amely bravúrral maradt benn a szezon végén. Úgy érzem, hogy a SZEOL a dobogón végez majd a szezon végén, de ez a megyei rangadó nem lesz könnyű számukra. A bajnokság egyik legjobb védelme a Siha-csapaté, pontrúgásokból nagyon erősek. Összességében pedig egygólos SZEOL-sikert várok a Makó ellen.

Egymás ellen a megyei derbin. A SZEOL-os Lévai (bal oldali kép, fehérben)... Fotó: Kuklis István

..és a makói Lipták (jobbról, sötét mezben) vasárnap találkozhat. Fotó: szinvilag.eu

A hétvége rangadója



Siha Zsolt, a SZEOL SC vezetőedzője:

– Két mérkőzés, hat pont, nulla kapott gól – ez igen jól hangzik, ám hosszabb távra következtetni belőle nem érdemes. A Makó kapcsán nem az előző idény eredményeiből indulunk ki, hiszen ezúttal remekül összerakott csapat érkezik hozzánk, amelynek nem lesznek kiesési gondjai. Szeretnénk be-

gyűjteni a három pontot, ám azt nem engedhetjük meg magunknak, hogy nem koncentrálunk vagy nem leszünk végig fegyelmezettek.

Magyar György, a Makó vezetőedzője:

– Egy megyei derbin, a Szeged-Grosics Akadémia ellen 4–1-re elveszített mérkőzésen túl vagyunk, most jöhet a második. A SZEOL SC olyan csapat, amely nem játszik sokgólos mérkőzéseket, de régóta együtt van, ez azért nagy előny. Nem akarunk a saját kapunk elé behúzódni vagy beszorulni, és biztos lesz olyan szakasza a meccsnek, amikor mi is irányítjuk majd az eseményeket. Nem lesz könnyű, de szeretnénk pontot szerezni.

Egyelőre még csak emésztgetjük, hogy a Magyar Labdarúgó-szövetség döntése értelmében az NB II mellett az NB III-ban is kötelező lesz vasárnap rendezni a mérkőzéseket – ez az intézkedés szeptember 2-ától lép életbe. A Csongrád megyei csapatok közül hátrányosan vélhetően három klubot érint: a Szeged-Grosics Akadémia, a Makó és a Hódmezővásárhelyi FC is szombaton szeretett volna otthon játszani – így is készült el a sorsolás, amelyet a napokban megváltoztattak csak vasárnapi meccsidőpontokra. A SZEOL SC helyzete viszont nem változott, hiszen a szegediek az elmúlt idényben és most is vasárnapi csapatként szerepeltek, igaz, nem saját stadionjukban, hanem albérletben.A megszokott rend most is folytatódik: a labdarúgó NB III Közép csoportjában a SZEOL SC az SZVSE-pályán vasárnap 17 órától a Makót fogadja az idény második Csongrád megyei derbijén. Az elsőn, még az első fordulóban Gyulán a Szeged-Grosics Akadémia ellen szintén a Makó volt az ellenfél, és akkor a házigazdák 4–1-re nyertek.Azóta a Makó Széll Kristóf góljával legyőzte az előző bajnoki szezon bronzérmesét, az Iváncsát, míg a SZEOL SC szintén 1–0-ra nyert a Honvéd II. vendégeként – itt Péter Antal volt a gólszerző.A labdarúgó NB III Közép csoportjában a következő megyei derbi a 9. fordulóban lesz, október 7-én Gyulán a Szeged-GA a HFC-t fogadja.1. Szeged-GA 2 2 0 0 6 – 2 62. SZEOL SC 2 2 0 0 3 – 0 63. Dunaújváros 2 2 0 0 3 – 1 64. Kozármisleny 2 1 1 0 3 – 0 45. Kecskemét 2 1 1 0 4 – 2 46. Taksony 2 1 1 0 3 – 2 47. Iváncsa 2 1 0 1 3 – 1 38. Dabas 2 1 0 1 4 – 3 39. Makó 2 1 0 1 2 – 4 310. Paks II. 2 1 0 1 1 – 3 311. Rákosmente 2 0 2 0 1 – 1 212. HFC 2 0 1 1 2 – 3 113. Pécs 2 0 0 2 1 – 3 014. Szentlőrinc 2 0 0 2 0 – 3 015. Szekszárd 2 0 0 2 1 – 5 016. Honvéd II. 2 0 0 2 0 – 4 0