Győzelmi kényszer alatt focizunk, senki nem adja ingyen a 3 pontot: középpontban Germán Tamás, a Szeged 2011 focistája

Germán Tamás (kékben), a Szeged GA egyik erőssége. Fotó: Kuklis István

– A gól mindig jókor jön, ez most sem volt másképp, főképp a második találatnál, amelytől megnyugodhattunk. Az eredmény csalóka, egy jó Kozármislennyel találkoztunk. Ebből a győzelemből önbizalmat kell merítenünk a hátralévő hat fordulóra. Győzelmi kényszer alatt futballozunk, de kezdünk szépen összecsiszolódni.– Rég volt már ilyen szériám, pedig most nem is ez a fő feladatom, hiszen védekező középpályásként játszom. Egyre jobban belerázódom az új szerepkörömbe, támadásoknál azért figyelnem kell, hogy ne vigyen el a hév. Át kellett állítani a gondolataimat, de alakul a dolog.–Minden meccs nehéz, ezt nem csak azért mondom, mert ezt kell mondjam. Az ellenfeleinken érezhető, hogy kettőzött erővel játszanak ellenünk. Senki nem fogja ingyen odaadni nekünk a három pontot, elég csak a kecskeméti meccsünkre gondolni, ahol hiába vezettünk 3–1-re, döntetlen lett a vége. Amíg nem dől el egy meccs, mint Kozármislenyben, amikor 3–0-ra vezettünk, addig nem vesz vissza senki, de ez így is van jól. Tisztában vagyunk a következő két meccs fontosságával.