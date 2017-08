Győzött és kupagyőztes Szeged Ausztriában: MOL-Pick -PPD Zagreb 34-25

Tornagyőztes a MOL-Pick Szeged.

21. Styrian Handball Daysen, döntő, Bärnbach, Ausztria, 400 néző.Sego - Pedro 4, Balogh 3, Skube 2, Bánhidi 3, Gorbok 2, Källman 3.Sierra, Nagy M. (kapusok), Petrus 1, Bodó 6, Gaber 2, Sigurmannsson 4/2, Sostaric 3, Zsitnyikov 1, Blazevic, Buntic, Fekete B, Zubai.Juan Carlos Pastor.Kastelic - Horvat 3/1, Miklavcic 2, Vori 1, Susnja, Mandalinic 5, D. Markovics 2.Skok (kapus)J. Valcic 1, Bicanic 1, Pavlovic 3/1, Kontrec 2, Hrstic 1, Ravnic 1, Eres.Kasim Kamenica.3/2, ill. 5/2.6, ill. 0 perc.

Pastor edző délelőtt tartott egy eligazítást. Fotó: Becsei Dávid

Állva tapsol a csarnok, megérdemelten és magabiztosan győzött a MOL-Pick Szeged a horvát Zagreb ellen.VÉGEPavlovic fut be üresbe, szép támadás, 33-25. Sostaric a szélről, 34-25.elszórja a labdát a Zagreb, Sostaric meglóg vele és bedobja, 33-24.Pavlovic Nagy lábai között lövi be a hétméterest, 32-24.Mandalinic zavarja ki a pókokat a balfelsőből, 31-23. Petrus felugrik, Skok kicsit bevédi, 32-23.Fekete lő kapufát. Sierra helyén Nagy a kapuban.érkezik Fekete Bálint és Zubai a pályára a Szegedben. Sigurmannsson átlövése, Skok véd. Kontrec, 31-22.Gaber elől halásszák el a labdát. Bodó elkésik, kettő percet kap. Sierra ziccert véd.Zsitnyikov kiharcolja, Sigurmannsson kíméletlenül belövi a hetest, 31-21.Buntic lő, Skok. Mandalinic, 30-21.Mandalinic sok idő után betalál, 30-20.Bodó talpról, 29-19! Sierra indítja Sostaricot, 30-19.Bodó a jobboldalról, óriási gól a hosszú felsőbe, 28-19.Vori az üres kapuba, 27-19.Bodó veszi észre, hogy nem figyelnek a védők, 27-18.Bánhidi rántja vissza Vorit, két percet kap. Ismét Pedro szerez labdát, amelynek Buntic, Petrus az útja Sigurmannssonig, 26-18.Gorbok ugrik fel, védhetetlen lövés, 24-18. Pedro szerez labdát Bicanic elől, végigviszi és bedobja, 25-18.passzív a Szeged, elveszik a labdát a játékvezetők. Ravnic 23-18.Josip Valcic védővel a nyakán, 23-17.Gorbok, 23-16.Skube végigviszi a saját kapujától, nagy tapsot kap 22-16. Josip Valcic lövését fejeli ki Sierra.Källman szinte már jobbszélsőként, 21-16. Mandalinic fölé pattintja.Miklavcic a baloldalról, 19-15. Bánhidi parádésan húzza be estében, 20-15. Hrstic válaszol, 20-16.Skok védi Buntic próbálkozását.az első sikeres zágrábi büntetőt, Horvat, 19-14.Mandalinic lövésébe blokkol bele Bánhidi, ez becsapja Sierrát, 18-13. Källman, 19-13.Horvat nem tudja tartani Bánhidit, a horvátnak hisznek a bírók...Markovic lőhet hetest, Sierra kirúgja! Pedro magabiztosan, 18-12.Hrstic löki fel Bánhidit, hetes és két perc. Sigurmannsson, 17-12.Mandalinic lő pontatlanul.a Zagreb kezdi a második játékrészt. Kétszer is elütjük a labdát, de a Zagrebhez visszakerül. Harmadszor már nem, Pedro lerohanásból, 16-12. Ez annyira nem tetszik Kamenicának, hogy rögtön időt kér. Nem sűrűn látni ilyet.FÉLIDŐaz eddigi legszebb támadás, Gaber, 15-12. Négy másodperc van hátra, Sostaric szabálytalan. Két perc és hétméteres. Érdekes pillanatok: Markovics áll a vonalra, azt hiszi lepörgetik az időt a játékvezetők, így nem lövi el a labdát, így már nem esik gól a szünetig.az első kiállítás a mérkőzésen. Blazevic kap két percet. Sego! Sokadik védése már a horvát kapusnak.Bodó Gabernek a falba, nem hibázik a szlovén, 14-12.Zsitnyikov okosan lövi el a kapus mellett a labdát, 13-12. Időt kér a Zagreb. Valcic hatalmas lövés szerencsére a kapufán hal el.jól védekezik a Szeged, nem igazán találja a rést a Zagreb, ha mégis, akkor ott van Sego.Sigurmannsson szépen hozza helyzetbe magát a szélen, 12-12.ismét Kontrec, 11-12.passzívan támad a Zagreb.Kontrec marad üresen beállóban, Sego bravúrral véd! Balogh előtt szétnyílik a fal, 11-11.Bicanic harcol ki büntetőt, Horvat hetesét azonban Sego kirúgja.időt kér Pastor. Bodó átlövését védi Kastelic. Rohan a Zagreb, Zsitnyikov labdát szerez. Bodó, 10-11.Bodó bevágja a hosszú alsóba, 9-9. Pavlovic megy be szépen a falba, 9-10. Markovics szerez labdát, végigviszi, 9-11.Horvat tisztán a szélről, 8-9.Miklavcic rosszkéz oldalról, 7-8. Bodó, 8-8.Bicanic tör be, Sego nagyot véd! Balogh lövését blokkolják.Petrus labdát szerez, Pedro rohan, Kastelic és a kapufa együtt hárítanak.Bicanic talpról, 6-7. Bodó ad szép labdát Bánhidinek, 7-7.Petrust és Bánhidit egyszerre viszi a földre Vori.Horvat lerohanásból, 6-6. Gorbok tiszta ziccerben, Kastelic véd. Källman a kapufára.Mandalinic újból, 6-5.Mandalinic átlövésből, 5-4. Bánhidi beállóból válaszol, 6-4.mellé dobják a horvátok. Balogh nem, 5-3.Josip Valcic ziccerben, de nem talál kaput.Bánhidi harcol ki hetest, Balogh lövését Kastelic védi. Sego is nagyot hárít! Gorbok húzza le a szélre Källmannak, 4-3.Markovic a szélről, 3-3.Sego véd, Balogh a hosszúba, 3-2.mandalinic lövésébe csak beleérni tud Sego, 1-2. Pedro a szélről, 2-2.Kastelic, majd Miklavcic-gól 0-1. Skube rendezetlen fal ellen, 1-1.Sego védi Mandalinic lövését.a Szeged kezdte a mérkőzést.a MOL-Pick Szegedben mindenki bevethető, így Juan Carlos Pastor 19 játékossal számolhat a mérkőzésen.érkeznek a pályára a mieink is, ezúttal kék mezben, míg az ellenfél fehérben lesz.először a Zagreb kézilabdázóit szólítja a pályára a helyi műsorközlő, a legnagyobb tapsot a világklasszis beálló, Igor Vori kapta.a csapatok visszamentek az öltözőbe a mezekért. Hamarosan kezdődik a bemutatás.sok ismerős van a zágrábiak keretében. Többek között a tavaszi idényt Szegeden töltő szlovén válogatott kapus, Urh Kastelic, akit a Celjétől vásárolt meg a horvát bajnok.a torna eddigi mérkőzésein egy félidő 25 perc volt, a döntőben viszont már a megszokott 2x30 percet játszanak a csapatok.üdvözöljük minden kedves olvasónkat az ausztriai Bärnbachból. A szegedi és zágrábi játékosok már melegítenek a döntőre - fél óra csúszással - 19 órakor kezdődik.Az elődöntőben 34-23-ra nyert a MOL-Pick Szeged a horvát RK Nexe ellen, és harcolta ki a fináléba jutást. A horvát rekordbajnok alaposan megizzadt, csak nagy nehezen, 18-17-re verte a Velenjét.A döntő 19 órakor kezdődik - 30 perc csúszás van, eredetileg 18.30-ra volt kiírva.Egy Thiagus Petrus gól szombat estéről, a Nexe elleni találkozóról. Erre mondják: nem volt kicsi!- Mindenki egyenlően megkapta a játéklehetőséget a két mérkőzésen. Jó volt a hozzá állásunk, stabil védekezésünk és kapusteljesítményünk volt, így nyugodtan támadhattunk. A begyakorolt figurákat meg tudtuk valósítani és jól is működött, úgyhogy holnap szeretnénk egy jó meccset játszani és utána kényelmesen hazautazni – értékelte a Fivers és a Nexe ellen összecsapásokat Bodó Richárd, a MOL-Pick Szeged játékosa.