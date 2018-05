Gyűjtögette a skalpokat: az NKM Szeged versenyzője, Kuli István újra világkupa-induló

Miskolczy hetedik lett



Az NKM Szeged kenusa, Miskolczi Fruzsina érdekelt volt az ICF (Nemzetközi Kajak-kenu Szövetség) női világkupáján. Miskolczy két számban volt döntős, ebből C1 500 méteren hetedik lett, míg C1 2000 méteren a ??. helyet szerezte meg.

Berobbant. A szegedi Kuli István bírja a terhet. Fotó: Karnok Csaba

Az olimpiai szám, a K4 500 méter sorsdöntő válogatóján, K1 400 méteren negyedik lett az NKM Szeged kajakosa, Kuli István . Megelőzte például két csapattársát, Nádas Bencét és Birkás Balázst is.– Hogy ez kit lepett meg? Engem semmiképpen sem, mert az edzéseken gyűjtögettem a tapasztalt csapattársak skalpjait. Talán inkább azok nézhettek egy kicsit furcsán, akiknek nem volt rálátásuk az edzésmunkámra, az ott elért részeredményekre – mondta Kuli.A szentesi születésű ifjúsági világbajnok szereplése világkupa-indulást ért K4 500 méteren: Birkással, valamint Dudás Miklóssal (Fémalk) és Balaska Márkkal (Honvéd) alkotja a B jelű kvartettet.– Az A és a B egység is bombaerős, de nem elsősorban a két hajó versengéséről szól majd a szegedi esemény, sokkal inkább teszt lesz, amelyet a szövetségi kapitány, Hüttner Csaba értékel majd. Ennek szellemében indulunk a jövő heti duisburgi világkupán is – könnyen lehet, hogy két teljesen más egység tagjaiként. A cél ugyanaz: egy kiváló négyes összeállítása az Európa-bajnokságra, esetleg a későbbi világbajnokságra. A jó összhangra összesen öt hét áll rendelkezésre a belgrádi Eb előtt, azaz nem gond, hogy ezen a héten csak néhányszor ülünk össze, mielőtt élesben tesztelünk a világkupán – nyilatkozta a kajakos.Kuli már várja a parafutamokkal holnap kezdődő világkupát.– Ugyan tavaly is résztvevője voltam a szegedi versenynek, de akkor a döntőt ki kellett hagynunk a négyessel, mert megbetegedtem. Éppen ezért most különösen készülök rá. Erősödtem, fizikálisan bírom a terhelést, de ha idén a felnőttek között még nem leszek Eb- vagy vb-induló, akkor sincs nagy gond, mert bőven beleférek az U23-as korosztályba – mondta végül Kuli.