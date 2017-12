Ha így folytatja, a Hungerit kapusa olimpikon lehet

Lekrinszki (jobbra) a válogatottban is bizonyít. Fotó: Vidovics Ferenc

Négy napja töltötte be 19. életévét, de születésnapi ajándékát már hetekkel korábban megkapta: a Hungerit-Szentesi VK kapusa, Lekrinszki Gina Petra a tavalyi debütálás után újra meghívót kapott a női vízilabda-válogatottba. A fiatal hálóőr a bajnokikon is bravúrokkal hívja fel magára a figyelmet, és jó úton jár, hogy elérje legnagyobb álmát: az olimpiai szereplést Tokióban. Ezek után nem is volt kérdés, hogy ő kapja 2017-benAz év Csongrád megyei utánpótlás-sportolója díjat.

Lapunk negyvennyolcadik alkalommal megrendezett gáláján sajnos nem tudott részt venni. Először úgy volt, hogy ennek oka örömteli lesz, hiszen bekerült a spanyolok elleni világligakeretbe, majd jött a rossz hír: Gina megbetegedett, így se a 10–9-es magyar győzelmet hozó rangadón, se patinás eseményünkön nem tudott részt venni.– Gina számára most a gyógyulás a legfontosabb. Reméljük, hogy januárra már teljesen rendbe jön, és csatlakozik a kerethez, hiszen a bajnoki szünet után fontos mérkőzések sora vár ránk – mondta Bujdosó Tamás, a Szentesi VK elnöke, aki képviselte a klub büszkeségét. – Már tavaly is rendszeresen játszott a felnőttcsapatban, de közben az ifjúságiakkal is játszik, így szinte minden hétvégén két meccse van. Bírja a dupla terhelést, a korosztályos együttesünkkel magyar bajnok lett. Az adottsági megvannak hozzá, hogy ott legyen a 2020-as ötkarikás játékokon – véli Bujdosó Lekrinszkiről, akinek díját Szabó Zoltán, a Szegedi Vízipóló Suli szakmai igazgatója, egykori BEK-győztes vízilabdázó adta át.