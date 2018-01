Ha nincs az a fránya első negyed...

Metalcom Szentes–Miskolc 7–12 (1–4, 2–2, 3–3, 1–3)

Férfi vízilabda OB I, B csoport, 10. forduló. Szentes, 200 néző. Vezette: Vogel, Dodog.

Metalcom Szentes: GYÖRGY D. (9. védés) – KISS K. 1, Nagy M. 1, Palotás 1, Visnyakov, Somogyi 1, Takács J. 1. Csere: Kókai, Pellei K., VÖRÖS V., Pellei F. 1, Tóth Gy. 1. Vezetőedző: Pellei Csaba.

Miskolc: CSOMA (9 védés) – Kuzmenko 1, BOWEN 3, Vadovics 1, Misics, MILICSICS 3, Halek 2. Csere: Nagy Á, Hornyák, Berta, Sánta D. 2, Jakab, Lukács D. Vezetőedző: Sike József.

Gól – emberelőnyből: 11/1, ill. 8/2.

Ötméteresből: 1/1, ill. 1/1.

Kipontozódott: Kókai.

Kiállítás cserével végleg: Misics.



Azzal mindenki tisztában volt, hogy az elmúlt nyáron alaposan megerősödött Miskolc ellen nem sok esélyük lesz Pellei Csaba tanítványainak, azonban ha nincs az első negyed, akkor bizony komoly és szoros csata alakulhatott volna ki.



A sportban nincs ha, és ezt a vendégek érvényesítették is, hiszen nemhiába szereztek nyolc perc alatt tetemes előnyt, azt a meccs végéig meg is őrizték, így magabiztosan gyűjtötték be a három pontot.



Pellei Csaba: – A mi szempontunkból voltak jó és kevésbé jó szakaszai a mérkőzésnek, sajnos nem tudtunk olyan teljesítményt nyújtani, amivel még jobban meg tudtuk volna nehezíteni ellenfelünk dolgát. Ilyen arányban is megérdemelten nyert a Miskolc.