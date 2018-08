˝Ha összeszokunk, remek csapatunk lesz˝ - Középpontban Bodó Richárd, a MOL-PICK játékosa

Bodó eredményesen játszott az edzőmeccseken. Fotó: Karnok Csaba

– Imádom, hogy nagyon szeret versenyezni edzéseken is. Szívjuk egymás vérét, neki ez most többször sikerül, mert rengeteget futunk és kondizunk, ő pedig csak áll a kapuban. De azért egy-két hét múlva szeretném látni az arcát.– Elférne a sportcsarnokban legalább tíz darab klíma, mert borzasztóan meleg van. Meccs közben így szaunázunk is, ami látszott most az elején, mert sok ziccert rontottunk. A második félidőre felpörögtünk kellőképpen, míg a Dabas elfáradt, így ennek tudható be a nagy különbségű győzelmünk.– Ahogy láthatják a szurkolók, alakul, mert mindenki megkapja a lehetőséget a pályán. Türelmesnek kell lennünk, mivel sok ember kicserélődött a keretben, de az alapszisztémánk megmaradt. Ha sikerül összeszoknunk, remek csapatunk lesz.