Hacker Gábor két évvel a kómába esése után, lassan újra teljes életet él

Éppen két éve történt



A Dunakeszi egykori futsalkapusa szinte napra pontosan két esztendeje, 2015. május 14-én este Budapesten a Ferencváros női kéziseinek bajnoki címét ünnepelte, amikor elájult, és kómába esett. Ahogy lapunk is beszámolt róla, a rehabilitációja az elmúlt huszonnégy hónapban jól haladt. Mi is megpróbáltunk segíteni, többször meglátogattuk, és a tavaly decemberi Kék Mókus-kupa gálamérkőzésén neki gyűjtöttünk adományokat. Rajtunk kívül szervezett Hacker Gábornak jótékonysági tornát a Dunakeszi, a Ferencváros, és szülővárosában, Makón is volt futballgála.

Közel a teljes élet

Mi is segítettünk. Hacker Gábor (jobbról) gyűjteményében a szegedi Völgyi Dániel (Debrecen) meze is értékes darab. Fotó: Karnok Csaba

Mosolyog, könnyedén kanalazza a habos kávéját, és mesél, beszél, gesztikulál. Ahogy mindenki más. Hacker Gábor (28) esetében azonban ez valóságos csoda. A szeretet, az akarat és az élni vágyás csodája.– Majdnem eljutottam már arra a szintre, hogy teljes életet élhetek – mondta a makói Hagymaház kávézó egyik csendes sarkában Hacker Gábor.– Alapból nem vagyok elég türelmes, de ha az elmúlt két évben türelmetlen lettem volna, nem tarthatnék itt. Az elmúlt két hónapban heti háromszor jártam 45 perces vízi, kétszer 60 perces szárazföldi tornára, amely kifejezetten az egyensúlyomat fejlesztette. Túl vagyok egy sikeres, négyhetes, 16 alkalmas alapfokú számítógépes tanfolyamon is. A középiskola második osztályában tanultam gépírást, és tudtam, mikor hova kell nyúlni, de a baleset után szinte elfelejtettem. És az internetes keresésben is nagyon sokat fejlődtem, a szövegszerkesztést pedig felhoztuk a korábbi tudásszintemre.

Emberek között

Értékes mezek

A fejlődés újabb jele, hogy a tornák után, mellett egy másik rendszeres elfoglaltság esélye vetődött fel.– Egy korábbi úszótársam anyukája a család jóbarátja, és felajánlotta, hogy itt, Makón, a Portékatárban önkéntesként szívesen fogadnak – mondta Hacker Gábor. – Megismerhetem a megyei termelők értékesítendő áruit, a vásárlókat, az eladókat – ismét emberek között lehetek. Kötetlen munka, ha úgy van kedvem, két órát dolgozom, és akkor megyek, amikor akarok. Most voltunk felülvizsgálaton, szeptemberben kell legközelebb mennem, és szerintem az lesz az utolsó ellenőrzés. Meglehet, teljesen épnek nyilvánítanak, és egy hosszú folyamat végére érhetek. A másik fontos mérföldkő is szeptemberben lesz: jelenleg 75 százalékos rokkant vagyok, ha ekkor az újabb vizsgálat révén lecsökken ez az arány mondjuk 30-40 százalékra, már lehet részmunkaidőben is munkát vállalnom.Az egykori kapusnak a futball volt az élete, az egyik videómegosztón közel tízperces anyag található a legjobb védéseiből.– Dunakeszin most nem túl jó a helyzet – mesélt Hacker.– Egy-két játékossal tartom a kapcsolatot, és már sajnos nem olyanok a körülmények, mint amelyikbe beleszerettem. Jó érzés, hogy a vezetőség visszavár, de a régi igazi, nagy csapatból már alig vannak a keretben. Szeretnék még védeni, de hosszú hónapoknak kell eltelnie addig. Mindig is merev izomzatú voltam, a balesetet követően viszont a gyógytornászok segítségével sokat lazultam. Még nem érzem magam annyira erősnek, hogy beálljak a kapuba.Lapunk a 2016-os Kék Mókus-kupán gálameccset szervezett Hacker Gábor segítésére, és ezen Csongrád megyei NB-s játékosok mezeket ajánlottak fel.– Nagyon sokat jelentett nekem ez a gála – mondta Hacker.– Egész komoly mezgyűjteményem van otthon, ide kerültek az ekkor kapottak is. Hármat a Dunakeszi-tornán, hármat Szegeden kaptam, a további hatot pedig aktív Fradi-szurkolóként szereztem. Igen értékes számomra a beálló Szamoránsky Piroska meze, mert megkaptam tőle a győztes bajnoki döntő után Győrben. Amikor elájultam, a mentősök letépték rólam a budapesti Szöglet presszóban, majd Piri újra elküldte aláírva. Megnéztem a női kézilabda-BL négyes döntőjének mind a négy meccsét, és örültem a Győr sikerének, illetve annak, mennyien várták őket otthon. Éppen ezért értékes, hogy az FTC hetesekkel legyőzte a kupadöntőben őket – hívtak, de sajnos nem tudtam elmenni a kecskeméti fináléra.