Hajnács Lili 16 másodpercet javított legjobbján

– Számított ilyen jó szereplésre?

– Az országos bajnokság nem úgy sikerült, ahogyan szerettem volna. Sokat rontottam a legjobb időimen. Nyáron nagyon odatettem magam az edzéseken, amelyek kemények voltak, így benne volt egy jó szereplés a törökországi Európa-bajnokságon.



– Az 1500 méter a főszáma?

– Igen, erre koncentráltam legjobban. Négyszáz méteren kezdtem, ott egyből sikerült egy országos csúcsot úsznom, így ez kellő önbizalmat adott. Negyedik helyen kerültem be a döntőbe, végül hatodik lettem. Jött másnap az 1500 méter. Délelőtt volt egy lassú futam, majd délután egy gyors. Végül negyedik lettem, de 16 másodpercet javítottam az eddigi legjobb időmön, ami hatalmas előrelépés.



– Ennyire erős volt a mezőny?

– Nagyon. Abszolút nem bosszantott, hogy nem sikerült érmet szereznem, mert az edzőm, Kanyó Dénes nagyon megdicsért.



– Újabb motivációt kapott a munkához?

– Teljesen. Fejben szedtem össze magam leginkább. Nálam ez nagyon fontos. Nagyon sok edzésen leússzuk a versenytávunkat, különböző felbontásban. Az 1500 métert tizenötször száz méterenként teljesítjük, teljesen felépítjük az úszásunkat. Ez tökéletesre sikerült.



– Mi volt a taktika?

– A táv elején el kellett mennem a többiekkel, hiszen fizikálisan teljesen rendben voltam, így az erőnlétemmel nem volt gond, végig jól bírtam a tempót. Ez be is jött, a tizenhat másodperc javulás ezt mutatja.



– Miben kell még fejlődnie?

– Leginkább összpontosításban. Nem vagyok izgulós, csak könnyen elterelődik a figyelmem, ezt kellene teljesen kiküszöbölni. Dénessel és édesanyámékkal sokat beszélgetünk, és kapok tőlük jótanácsokat.