Hajnal megvédte címét

Sebők (kékben) Hoffmann ellen a bronzot. Fotók: Kuklis István

Tömve volt a hétvégén a szegedi Squash Club Szabad- időközpont, ahol hazánk legjobb fallabdásai gyűltek össze. A HungaroSun XXIX. egyéni országos bajnokságon volt oka örömre a hazai szurkolóknak: a klubok közül a szegedi Vidux Tisza Squash SE volt a legeredményesebb, amely egy arany-, két ezüst- és egy bronzéremmel zárt.A nőknél megismétlődött a tavalyi finálé, azaz Hajnal Helga és Csókási Gabriella küzdött az aranyért. Előbbi 3:2-re nyert, ezzel megszerezte hatodik egyéni bajnoki címét (2008, 2009, 2011, 2014, 2016, 2017), és utolérte a rekordot eddig egyedül tartó, szegedi származású Szombati Edinát, aki most bronzot nyert.– Ez a győzelem nem csak erről a pillanatról szól – fogalmazott a finálé után Hajnal.

A szegedi klubban (Vidux, Platán SE, Marostő SE) versenyzők eredményei, férfiak, 1. forduló: Farkas Balázs (Vidux)–Kovács Mihály (Platán SE) 11–3, 11–1, 11–5, Vas Máté (Vidux)–Takács Bence (Vidux) 11–3, 11–4, 11–2, Takács Benedek (Vidux)–Sebők Benedek (Vidux) 5–11, 0–11, 3–11, Kiss Dániel (Vidux)–Rabi Illés (Etalon SE) 11–5, 11–5, 8–11, 11–5, Kohlrusz Balázs (Marostő SE)– Hoffmann Péter (Vidux) 6–11, 3–11, 4–11, nyolcaddöntők: Farkas B.–Kőmíves

Balázs (Victor) 11–5, 11–7, 11–6, Kispéter Ádám (Victor)–Vas 11–7, 11–7, 12–10,

Juhász Áron (Top Challange)–Sebők 4–11, 5–11, 4–11, Kiss D.–Boros Dávid (Victor) 9–11, 3–11, 7–11, Hoffmann–Tóth Miklós (9–16., Victor) 11–2, 11–4, 11–9,

negyeddöntők: Farkas B.–Kispéter 11–8, 11–6, 11–3, Dévald Tamás (Khan)–Sebők 4–11, 3–11, 11–13, Hoffmann–Szabóky Márton (PSA) 15–13, 11–6, 10–12, 7–11, 11–6, elődöntők: Farkas B.–Sebők 11–4, 11–5, 11–5, Krajcsák Márk (PSA)–Hoffmann 11–8, 11–2, 14–12, bronzmérkőzés: Sebők–Hoffmann 11–9, 11–8, 7–11, 9–11, 11–3, döntő: Farkas B.–Krajcsák 11–8, 6–11, 5–11, 1–11.

Nők, nyolcaddöntők: Csókási Gabriella (Vidux)–Tolonics-Magony Melinda (BSA) 11–4, 11–4, 11–3, Harmath Eszter (Vidux)– Chukwu Hannah (Squashberek) 7–11, 3–11, 2–11, Guti Judit (Go Ahead SE)–Laskai Vanda (Vidux) 7–11, 8–11, 11–13, Kiss-Máté Csenge (Top Challange)–Magdits Szilvia (Marostő SE) 11–1, 11–1, 11–0, Hajnal Helga (Vidux)–Szűcs Liza (Marostő SE) 11–4, 11–0, 11–0, Takács Kata (Vidux)–Szombati Edina (Top Challenge) 6–11, 5–11, 5–11, negyeddöntők: Csókási–Chukwu 11–0, 11–8, 11–9, Laskai–Farkas Fatime (Squashberek) 11–7, 6–11, 6–11, 5–11, Kiss-Máté Csenge (Top Challange)–Hajnal 6–11, 3–11, 11–7, 11–6, 9–11, elődöntők: Csókási–Farkas F. 11–7, 11–8, 5–11, 11–9, Hajnal–Szombati 11–2, 11–6, 11–6, bronzmérkőzés: Farkas F.–Szombati 7–11, 8–11, 8–11, döntő: Csókási–Hajnal 6–11, 11–3, 5–11, 11–8, 6–11.

– Azzal, hogy a Squash Clubban léphettem pályára, ahol felnőttem, és amelyről rengeteg szép emlék jut eszembe, hogy itt volt a közönség, a családom is a helyszínen szurkolhatott nekem, ráadásul Gabcsi ellen játszhattam – ezekkel kiteljesedett az utóbbi pár hónap. Úgy érzem, hogy most minden tökéletes – tette hozzá.A 2015-ös bajnok Csókási sorozatban második fináléját bukta el, így csalódottan értékelt.– Bármit próbáltam ütni, Helga mindig visszaadta. Mindig is ő volt a mumusom, úgy látszik, fejben még nem döntöttem el, hogy le tudom győzni – fogalmazott Csókási, aki a felkészülés során hat hetet kihagyott bokasérülés miatt.A férfiaknál ezúttal is Krajcsák Márk nyert: a sportág valaha volt legjobb magyar játékosa sorozatban 14. bajnoki címét szerezte meg. A fináléban azt a Farkas Balázst győzte le, aki ugyan tatabányai, ám idén a Vidux Tisza Squash SE színeiben szerepelt, így az ezüstöt a szegedi klubnak is nyerte.A bronzmérkőzésen ismé találkozott Sebők Benedek és Hoffmann Péter: a viduxos csapattársak meccsén tavaly Hoffmann nyert, idén Sebők örülhetett öt szett után.– Boldog vagyok, hiszen már tavaly is szerettem volna érmet nyerni, végre sikerült. Ezúttal teher nélkül játszottam, mert a felkészülés nem sikerült tökéletesen, emiatt nem volt rajtam nyomás, talán ez segített – értékelt. – A meccs? Hasonlított a tavalyira: mindketten nagyon küzdöttünk, borzasztóan elfáradtunk, Peti most egy kicsit jobban, ez döntött. A pályafutásom egyik legszebb eredménye ez az érem – tette hozzá.