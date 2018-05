Hajrá a gólvágóknál és a megyei bajnokságokban

Az első és másodosztályban szinte már eldőlt, ki lesz az idény gólkirálya, de így van minden bizonnyal a harmadosztály Tisza–Maros csoportjában is, míg az utóbbi liga homokháti ágán még hatalmas a csata az elsőségért.



A forduló rangadója: HFC II.-Algyő



Vinnai István, a HFC II. egyik edzője: – Szerettük volna a bajnokságot megnyerni, de az ősz ráment arra, hogy a 17-18 éves srácok felvegyék a megyei I. osztály ritmusát. A tavaszi szezonunk már sokkal jobb, és az Algyővel azonos pontot szereztünk ebben az időszakban. Jó lenne visszavágni az őszi vereségért, és a bajnoki cím már elment, de a dobogó még elérhető.



Takács Zoltán, az Algyő edzője: – A HFC II. meghatározó csapata a megyei I. osztálynak, fiatal, sokat futó együttes, ezért nehéz mérkőzésre számítok. A legutóbbi vereség után jó lenne rátalálni megint a helyes útra, de ahogy mindig, most is győzni szeretnénk. Jobb csapat ellen mindig jobb játszani, és a Hódmezővásárhellyel mindig komoly mérkőzéseket vívtunk. Ez most is így lesz.



A bajnokság állása

1. Algyő 24 17 3 4 49 – 18 54

2. Csongrád 24 15 6 3 61 – 23 51

3. Tiszasziget* 24 17 3 4 60 – 20 50

4. HFC II. 24 15 3 6 61 – 34 48

5. Ásotthalom 24 14 6 4 45 – 27 48

6. Bordány 24 13 3 8 47 – 35 42

7. SZVSE 23 11 7 5 59 – 25 40

8. Kiskundorozsma 24 8 7 9 37 – 43 31

9. Sándorfalva 23 9 2 12 41 – 43 29

10. Szentesi Kinizsi 25 7 4 14 33 – 59 25

11. Szőreg 24 6 5 13 42 – 62 23

12. UTC 23 6 2 15 35 – 51 20

13. FK 1899 Szeged 25 4 7 14 33 – 61 19

14. Zsombó 25 3 6 16 38 – 84 15

15. Deszk 24 2 2 20 25 – 81 8

*Négy pont levonva.



Tóth Zsolt fotóriporter: – Ahhoz, hogy éllovas maradjon, az Algyőnek kell a három pont, de ugyanez igaz a remek formában lévő Hódmezővásárhely II. csapatára is, ha dobogón akar zárni. A nagy igyekvésnek végül döntetlen lesz a vége.



Az élcsoportok

megyei I. osztály: 1. Hatvani József (SZVSE) 33, 2. Gajdacsi Mátyás (Foliaplast-Bordány) 21, 3. Rutai Balázs (Tiszasziget) 17, 4. Szőke Péter (Kiskundorozsma) 16, 5. Hatvani István (Sándorfalva), Mihálffy Zsolt (Zsombó) és Vörös Márk (Szőreg) 12-12 góllal.



Megyei II. osztály: 1. Pipic Barnabás (Röszke) 35, 2. Csatlós Tamás (Mindszent) 20, 3. Béres Róbert (Makó II.) 18, 4. Nagy István (Csengele) és Szabó Imre (H-Fest Székkutas) 16-16 góllal.



Megyei III. osztály, Homokháti csoport: 1. Bagi Tamás (Ruzsa) 23, 2. Ambrus Balázs (Zákányszék) 22, 3. Kiss Péter (Sándorfalva II.) 18, 4. Koncz Róbert (Kistelek) 15, 5. Masa Richárd (Ruzsa) 14 13-13 góllal.



Megyei III. osztály, Tisza– Maros csoport: 1. Mihály Róbert (Baks) 42, 2. Papp Ernő (Mártély) 30, 3. Debreceni Dávid (Földeák) és Virág István (Gyálarét) 13-13, 5. Pásztor Károly (Kübekháza) 12 góllal.