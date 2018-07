Hajrá, Csavar Zoli! Csak előre! A klub, az egykori játékosok és a Szent Vincent közös összefogása

Csavar Zoltán korábbi kézilabdázó a Szent Vincent Rehabilitációs Központban gyógyul. Fotó: Frank Yvette

Sokszor hangoztatja a háromszoros magyar bajnokcsapat, a MOL-PICK Szeged, hogy igazi családot alkotnak. Ezt többször is bizonyították a kékek, hiszen több nemes ügy mellé állt már a klub, a játékosok és a szurkolók egyaránt.Ha kell, akkor segítenek, és nem feledik az egykori játékosokat sem. A székelyudvarhelyi születésű Csavar Zoltán 1996-ban bajnoki címet szerzett a Pick Szegeddel. Kőkemény védőspecialista volt, ha kellett, felszántotta a pályát, ütközött, blokkolt, és emellett még nem ment szomszédba a keménységért sem.„Zacsit" kedvelték a társak, a tréfa, a jókedv mindig is meghatározta az életét. Az elmúlt nyáron nyaralás közben stroke-ot kapott. Jött egy újabb küzdelem az életében. Felesége, Mónika, és három gyermeke végig támaszai voltak, biztatták, ő pedig hihetetlen akaraterővel szeretett volna meggyógyulni.Februárban vendégül látta szeretett csapata a Zágráb elleni BL-meccsre, a PICK nyert, a szurkolók megtapsolták, így ez további lökést adott a felépüléséhez.Nem könnyű meggyógyulni ebből a betegségből. Igazán csak az tud, aki lelkileg erős. Csavar Zoltánnak a család ad erőt, illetve önmaga, mert szeretne rendbe jönni, újból edzősködni, gyerekcsapatot irányítani, állni a kispad mellett egy PICK–Székelyudvarhely meccsen.A rehabilitáció fontos szerepet tölt be a gyógyulásban. Így talált rá az interneten a szegedi Szent Vincent Rehabilitációs Központra a Csavar család. Az alapító, Détári Vilmos egyből felajánlotta a segítségét, hiszen évekkel ezelőtt ő is stroke-ot kapott, így tudta, hogy csakis akkor lesz jobban az egykori kiváló kézilabdás, ha legalább egy kéthetes programon részt vesz. Napi 6–8 órát töltött a Szent Vincentben, ahol különböző kezelések mellett gyógytornán is részt vett, illetve pszichológus is beszélgetett vele.A család, felesége és két lánya végig ott volt mellette, és az egykori társak is sokat segítettek. Mezei Richárd lakást szerzett a famíliának, Fekete Róbert nap mint nap szállította őket, de Pióker Sándor lánya, Petra is többször vitte el Dórit játszani, hogy ameddig apukája kőkeményen edz azért, hogy újból jól legyen, addig ő játsszon, hiszen mégiscsak hétéves.A MOL-PICK Szeged pedig a teljes rehabilitációs költséget magára vállalta, mert nem feledi, hogy mit tett Csavar Zoltán a klubért, a szegedi színekért. A klubvezetés szívén viseli az egykori kézilabdásokat, nem engedi el a kezét senkinek, még akkor sem, amikor nagy a gond.Valahol ebben rejlik a szegedi kézilabdázás ereje. Amióta a városban létezik ez a játék, mindig is az összefogás, a családi légkör jellemezte a csapatot. Éppen ezért szeretik ennyien, mert egy családhoz tartozni mindig jó, és most Csavar Zoli példaértékű küzdelmében megint megmutatták az erejüket, így csak azt tudjuk mondani, amit a B közép is mondana ebben a helyzetben: „Hajrá, Csavar Zoli! Csak előre!"