Hajszálnyira volt a bravúrtól a Floratom Szeged AC

Floratom Szeged AC–BVSc 4–6

Férfi asztalitenisz Extraliga, 3. forduló.

A szegedi győzelmeket szerezték: Kószó A. 3, Vitsek



A Vitsek-Kószó A. páros négy szettben, játszmalabdákról veszített a Jakab-Molnár duó ellen, Vitsek villámgyors találkozón múlta felül Bothot, 1-1. Lu- kács csupán játszmalabdáig jutott Jakab ellen, Kószó azonban kiváló játékkal a nagy reménység Andrást, majd nagyobb csatában Bothot győzte le, akinek visszavágott a négyes döntőben elszenvedett vereségért, 3–2.



A londoni olimpiát is megjárt Jakab Vitsek ellen is igazolta a papírformát, majd Lukács szoros mérkőzésen, a negyedik játszmában szettlabdáról veszített András ellen, 3–4. A súlyos sérülése után a formáját kereső Vitsek nem bírt Andrással, Kószó Jakab felett aratott bravúrgyőzelmével életben tartotta a Floratom reményét a döntetlenre, 4–5. A vendégek cseréhez folyamodtak, Molnár hozta a kötelezőt, de így is a vártnál nagyobb csatára késztette a szegedi együttes a bajnokaspiránst.



Lukács Levente: – Kószó Attila parádés játékának köszönhetően hajszálnyira voltunk a bravúrtól.