Hamar döntött az Ásotthalom

Ifjúságiak, A csoport

14. forduló: HFC–Kiskundorozsma 2–1, gólszerzők: Pap T. (2), ill. Kalapács. Fábiánsebestyén–

Tiszasziget 4–2, gsz.: Valach (3), Taskó, ill. Rádóczi (2 – egyet 11- esből). Algyő–Deszk 2–0, gsz.: Berta, Török. Zsombó–Ásotthalom 5–1, gsz.: Mihálffy G. (2), Meszlényi (2), Mocsári D., ill. Kozma. FK 1899 Szeged–Üllés 10–1, gsz.: Kovács B. (4), Szerdahelyi (3), Urbán (2), Csonka, ill. Czékus. Csongrád–Mindszent 3–3, gsz.: Mácsai, Debreczeni, Pauli, ill. Hős (2), Korom. Kistelek–UTC 3–2, gsz.: Szabó G., Sólya, Fődi, ill. Földesi, Sarnyai. Szabadnapos: Szentesi Kinizsi.

A hétvégi program

15. forduló, szombat, 13: Tiszasziget–HFC II., UTC–Csongrád, Ásotthalom–Szentesi Kinizsi, Deszk–Sándorfalva, Kiskundorozsma–SZVSE, 15: FK 1899 Szeged–Foliaplast-Bordány,

vasárnap, 13: Szőreg–Deszk.

Zsombó, 100 néző.Bartucz Tamás – jól (Tihanyi G., Kócsó).Rozs 6 – Busa 5 (Székely –), Bálint V. 7, Szalai 7, Kószó 6, Zetkó 5 (Vér –), Törköly 5, Gyuris 5, Takács J. 6, Rárósi 5, Mihálffy Zs. 6.id. Mihálffy Zsolt.Czirják 7 – Andróczki T. 7, Vastag 7, Németh P. 7, Szabadi 7, Hauk 7,5 (Klézli –), Major 7 (Gyenge –), Mészáros Z. 7, Kozma 7 (Kókai –), Grósz 7,5, Varga K. 7.Kószó László.Hauk (17.), Kozma (25.).– Gratulálok az Ásotthalomnak, örömteli volt, hogy a megyei első osztályban bemutatkozó, tizenhét éves Szalai Arnold kimondottan jól teljesített.– Jó iramú mérkőzésen jó hozzáállással megérdemelten nyertünk a hozzánk hasonlóan nagyon sok játékost nélkülöző Zsombó ellen.A vendég Ásotthalom az első húsz percben több góllal is vezethetett volna a hazaiak ellen, akiknek szintén eltiltott edzőjük, Daru Sándor a korlát mellől nézte végig csapata vereségét. A vendégek az említett első húsz percben betaláltak, majd a 25. percben is, ezt az előnyüket pedig megőrizték a meccs végéig. Az Ásotthalom 30 pontjával vezeti a tabellát.Hódmezővásárhely, 100 néző.Szeles Ádám – jól (Kőhalmi, Böszörményi).Kandó Zs. 7 – Jankelic 6,5, Gyüre 6 (Perpauer –), Dér 6, Bartyik R. 6 (Lévai –), Bürgés 7, MohácsiBódai 6,5 (Bábi –), Siber 6 (Pálinkó L. –), Rau 6,5 (Kovács L. –), Darida 6,5.Vinnai István.Ábrahám 6,5 – Molnár K. 6,5, Petrecz 6,5, Marjanucz 6,5, Géczi 6 (Szabó T. –), Cseh 6 (Horváth T. –), Szecskó 6,5, Ottlik M 6,5, Szőke 6,5, Takács 6,5, Kiss A. 6,5.Szabó Zsolt.Mohácsi (33.).– Jó iramú mérkőzésen megérdemelt győzelmet arattunk.– Ezen a mérkőzésen rászolgáltunk volna a döntetlenre. Mezőnyben jól játszottunk, de a kapu előtti befejezések nem sikerültek.Csongrád, 200 néző.Szalai Szabolcs – jól (Minda, Dobó).Oroszi 8 – Bodor 8, Fodor 8 (Maszlag 8), Juhász 8, Mészáros 8, Bartucz 8,5, Molnár 8 (Bagi 8), Huszka 8, Bakos 8, Budai 8, Nagy 8 (Borda 8).Borbás Zsolt.Szűcs 6 – Sólya 6, Fodor 6, Gajdacsi 6, Dürgő 6 (Kozma –), K. Tóth 6, Culafics 6, Kis 6, Bárkányi 6 (Szabados –), Retek 6, Malatinszki 6 (Zvekanov 6).Hódi Mihály.Bartucz (26., 70.), Huszka (31. – 11-esből), ill. Culafic (5.), K. Tóth (17.).– Az elején több góllal vezethettünk volna, de a helyzetek kimaradtak, az ellenfél viszont mindkét lehetőségét kihasználta. A csapat erejét mutatja, hogy innen is felálltunk. A fiúk nagyot küzdöttek.– Olyan mérkőzést játszottunk Csongrádon, amilyet szoktunk, az adok-kapokból a hazaiak jöttek ki jobban. Az a csapat nyert, amely jobban kihasználta az ellenfél hibáit. A szurkolók hajtós meccset láttak.Szeged, Felső Tisza-parti stadion, 150 néző.Kovács Attila – kiválóan (Bereczki, Kis M.).Mikuska 6 – Lengyel 6 (Frankó –), Heredea 5, Prontvai 5, Szélpál P. 6 (Urbán –), Hegyesi 5, Antal 5, Csuka 6, Dóra 6, Varga R. 5 (Zsilák 5), Futaki 5 (Kovács B. 6).Boldizsár Bálint.Vígh 7 – Néma 7,5, Ali 7, Harmat 8, Bosnyák 8, Pióker Ti. 7, Hevesi 7,5, Pióker Ta. 7,5,Horváth-Harmat 7, Bartos 7,5, Vörös 7,5.Tóth Tamás.Dóra J. (35.), Kovács B. (51.), Prontvai (88.), ill. Pióker Ta. (15.), Vörös (62., 64.), Bartos (74.).– Hiába voltak periódusok a meccsen, amikor irányítani tudtunk, a védekezésünkbe rengeteg hiba csúszott, ami megpecsételte a teljesítményünket.– Abszolút megérdemelt a győzelmünk, gratulálok a csapatoknak!Sándorfalva, 100 néző.Tihanyi Gábor – jól (Szöllősi, Böszörményi).Lippai 8 – Hatvani I. 8, Lőrinc 9, Molnár D. 8, Tóth A. 10, Szécsi 8 (Kálmán –), Visnyei 8 (Török –), Kozma 8, Márki 8, Virág 8, Nagy E. 8.Tóth János.Szabó G. 4 – Rádi 4, Papp Á. 4, Mucsi 4, Réczi 4 (Cene –), Drágity 4 (Rádóczi –), Bernát 4, Bálint D. 4, Kasza 4 (Deák D. ), Farkas F. (Bálint T. ), Szarvas (Fődi ).Bernát Péter.Tóth A. (26., 91.), Kálmán (84.), ill. Bernát (9.).– Egy jó csapatot nem szerencsével, hanem nagyon jó játékkal, egymásért küzdve győztünk le.– Katasztrofális volt a helyzetkihasználásunk. Fájó látni, hogy megint akarásban múltak felül minket.Szeged, Felső Tisza-parti stadion, 50 néző.Barta Norbert – jól (Bán B., Szabó L.).Csanádi D. 6 – Bilics 7, Balázs 6, Nagypál 6 (Zemkó –), Baka 6 (Tanács R. –), Csamangó T. 7, Hatvani J. 8, Csanádi I. 8, Péter 7, Király D. 7 (Németh Z. –), Nagy Z. 7.Major László.Nagy G. 6 – Zsibrita 4, Békési 4, Szántó D. 4 (Nagy Á. –), Gulyás 4, Péczely 4, Keresztes 4, Sós 4, Balogh D. 4 (Berczi –), Laczkó Zs., Koncz P.Pálfy Zoltán.Hatvani J. (11., 72.), Csanádi I. (18.), Király D. (34.).– Az UTC-re nézve hízelgő az eredmény, kicsit sajnálom, hogy sok helyzetet kihagyott a csapat.– Egy jobb csapat otthonában teljesen megérdemelt hazai siker született.Algyő, 100 néző.Brezovai Zoltán – jól (Gargya, Gera).Tombácz 0 – Pénzváltó 6, Szélpál 6, Kalapács 6, Daróczi 5, Takács 6 (Kovács L. –), Bella 6, Kovács M. 6(Jernei –), Csányi 6, Lajkó 5 (Táncos –), Sebők 7.Takács Zoltán.Kispéter 8 – Bürgés 5, Varnyú 7, Tóth J. 6, Révész 6, Gallai 6, Szentmártoni 7, Kasza 4 (Lehota 6), Bata 5, Huszti 6, Győri 6.Lehota István.Sebők (6., 43. – az elsőt 11-esből), Kovács M. (14.), ill. Tóth J. (89.).– Négymérkőzéses győzelmi sorozattal fejeztük be az őszi szezont, amellyel felzárkóztunk a közvetlen élmezőnyhöz. Gratuláció jár a csapatnak!– Három pozitívum volt a meccsen: az első, hogy ki tudtunk állni tizenegyen, a második, hogy csereként, ötvennégy évesen kibírtam hatvan percet a pályán, a harmadik pedig az, hogy a második féidőt mi nyertük 1–0-ra.1. Ásotthalom 13 9 3 1 26 – 15 302. Algyő 14 9 2 3 26 – 11 293. Csongrád 13 8 4 1 30 – 11 284. SZVSE 13 7 4 2 34 – 13 255. Tiszasziget* 13 9 1 3 33 – 13 246. HFC II. 13 7 2 4 37 – 26 237. Bordány 13 6 2 5 27 – 21 208. Kiskundorozsma 13 5 3 5 18 – 24 189. Szőreg 13 4 1 8 22 – 31 1310. UTC 13 4 1 8 15 – 25 1311. Szentesi Kinizsi 13 4 1 8 18 – 29 1312. Zsombó 13 3 3 7 21 – 43 1213. Sándorfalva 13 3 1 9 19 – 27 1014. FK 1899 Szeged 13 2 4 7 15 – 25 1015. Deszk 13 2 0 11 17 – 44 61. Szentesi Kinizsi 13 12 0 1 53 – 12 362. HFC 13 10 2 1 62 – 10 323. Zsombó 13 10 0 3 48 – 15 304. Fábiánsebestyén 13 9 1 3 40 – 21 285. FK 1899 Szeged 13 7 2 4 64 – 29 236. Algyő 14 7 1 6 41 – 42 227. Tiszasziget 13 6 1 6 43 – 32 198. Kiskundorozsma 13 5 2 6 47 – 21 179. Mindszent 13 5 2 6 38 – 44 1710. Kistelek 13 5 2 6 37 – 49 1711. Csongrád 12 4 2 6 25 – 26 1412. UTC 13 2 4 7 16 – 39 1013. Üllés 12 3 0 9 25 – 60 914. Deszk 13 2 0 11 25 – 96 615. Ásotthalom 13 0 1 12 22 – 90 1