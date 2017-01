Hamar eldőlt a Debrecen-Szentes mérkőzés

A vége 14–6 lett a DVSE javára. A házigazdákat irányító tréner, Komlósi Péter ismerős volt a Kurca-partiaknak, szülővárosa együttesének, hiszen játékosként a Szentest, a Fradit és a Nizza csapatát is megjárta. A francia klubnál bajnoki címet és kupagyőzelmet is ünnepelhetett, majd a Szegedet is erősítette, a Tisza-partiakkal LEN-kupa-győztes lett 2009-ben. De térjünk vissza a hétvégi meccshez!



A Metalcom-Szentes az első és a második negyedben jól tartotta magát, 1–3 gól volt csupán a két együttes közötti különbség. A második negyed lefújása előtt 2 perccel például csak 5–3-ra vezetett a Debrecen. Ezt követően fokozatosan nőtt a távolság a két gárda között, négy, majd hat is volt már közte, a 3. játékrész lefújása előtt 2,5 perccel 10–4 állt az eredményjelzőn. Ezzel tulajdonképpen eldőlt minden, már csak a különbség volt kérdéses, amely a lefújásig nőtt a legnagyobbra, 14–6. A végeredményt a hazai Szőke Szabolcs állította be. Egy jellemző és döntő különbség a két klub között: a debreceni kapus 79, a szentesi 33 százalékos hatékonysággal védett.



DEBRECENI VSE–METALCOM-SZENTESI VK 14–6 (3–1, 3–2, 4–1, 4–2)

Férfi vízilabda OB I, alapszakasz, 10. forduló. Debrecen, 300 néző. Vezette: Mucskai, Kovács Cs.

DEBRECEN: LÉVAI M. (22 védés) – Fekete G. 1, TÓTH P. 2, Durík 1, Süveges 2, Somlai 1, SZŐKE 3. Csere: Busilacchi 1, Kuncz, Müller, KÁLLAY 3, Smitula, Dienes. Edző: Komlósi Péter

SZENTES: György (7 védés) – Pellei K., Somogyi 1, Reuten 1, VÖRÖS V. 1, Werner, KISS K. 2. Csere: Takács J. Tóth Gy., Farkas K., Van Mil 1, Bocskay, Kókai. Edző: Pellei Csaba.



Komlósi Péter: – Hosszú szünet után következett ez a találkozó. Játékosaim komolyan vették a felkészülést és ezt a mérkőzést. Taktikus játékunknak örültem, végig vezetve nyertük meg a csatát.



Pellei Csaba: – Ha meglepő is, nyerni jöttünk Debrecenbe, ám nagyon hamar eldőlt a mérkőzés ellenfelünk javára. Jó kapusteljesítményük volt győzelmük kulcsa, valamint az, hogy az emberelőnyös helyzeteket lényegesen jobban használták ki.