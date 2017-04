Hamar eldőlt a két pont sorsa: Cegléd-MOL-Pick Szeged 23-35

Ceglédi KKSE - MOL-Pick Szeged 23-35 (10-20)

K&H férfi kézilabda liga, 23. forduló, Cegléd. Vezeti: Hargitai, Markó.

Cegléd: Pallag - Megyeri 1, Perisics 3, Bíró 2, Tóth N., Andelics 12/1, Lászlai 1. Csere: Mojszilov (kapus), Dávid, Müller 1, Hódi 2, Fiar, Imregi 1. Vezetőedző: Nagy Károly.

MOL-Pick Szeged: Sierra - Sostaric 10, Thiagus Petrus 1, Blazevic, Källman 3, Gorbok, Skube 1. Csere: Kastelic (kapus), Balogh 5/4, Zubai 1, Obranovic 4, Bodó 4, Bóka 1, Gaber 2, Pedro 3, Buntic. Vezetőedző: Juan Carlos Pastor.

Kiállítások: 8, ill. 8 perc.

Hétméteres: 2/1, ill. 5/4.



NYILATKOZATOK



Nagy Károly, a Cegléd vezetőedzője: - Gratulálok a Szegednek, és sok sikert kívánok neki a kupában, az NB I-ben és a BL-ben. Imádkoztam, hogy ne nyitottat védekezzen a MOL-Pick, sajnos ez nem jött be. Grbovics nélkül nagyon nehéz dolgunk volt a Szeged ellen. Hamar eldőlt a mérkőzés. A második játékrészben lassult a játék, ez kedvezett nekünk. Jó lett volna tíz gól alatt maradni, de így is tisztes vereséget szenvedtünk. Több ceglédi születésű játékosomnak is több lehetőséget adtam a sérülések miatt.



Hódi Lóránd, a Cegléd játékosa: - Gratulálok a Szegednek és sok sikert nekik a továbbiakban. Az első félidőben pontatlanok voltunk és sokat hibáztunk. A másodikban összeszedtük magunkat, és kihoztuk a lehető legtöbbet a találkozóból.



Juan Carlos Pastor, a MOL-Pick Szeged vezetőedzője: - Először is gratulálok a Ceglédnek, mert idén jól kézilabdáznak. Sok sérült játékosuk volt, tudom, hogy így nehéz játszani ellenünk. Negyedik meccsünk volt egy héten belül, sérülésmentesen szerettük volna lehozni, és hogy mindenki kapjon lehetőséget. Megpróbáltam kevesebbet játszatni a fáradtabb játékosokat. Blazevic ma többet pihent, míg Pedro játszott zavarót, Bóka pedig meccsbe lendült. Az első félidőben kiválóan kézilabdáztunk, ez fontos volt.



Mario Sostaric, a MOl-Pick Szeged játékosa: - Az a legfontosabb, hogy csapatként működjünk. Jól védekeztünk ma. Ebből rengeteg lerohanást tudtunk vezetni. Készülünk a következő hétvégére, sérülés nélkül lehoztuk a sorozatunkat.



VÉGE



60. perc: emberhátrányban fejezi be a Szeged, Bókát, majd Petrust állítják ki a játékvezetők. Imregi, 23-35.



59. perc: Obranovic szépen, 22-35.



58. perc: Andelics, 22-34.



57. perc: labdát szerzünk, Bóka 21-33. Szegedi lerohanás, Pedrót meglöki Imregi, így a spanyol a háta mögött lő gólt, hetest. Pedig szép volt... Balogh értékesíti a hetest, 21-34. Időt kér a Cegléd.



56. perc: pedro szépen behúzza, 21-32.



55. perc: Obranovicot picit meglökik, Mojszilov véd. Tovább -intekenek a sporik. Kastelic véd a szélről, majd átlövést.



54. perc: Andelics lőhet egyedül, kihasználja 21-31. Müller vágja nyakon Bunticot, két perc.



53. perc: Bíró lehet ellépi, de mindegy, mert Kastelic véd!



52. perc: Bodó kap két percet.



51. perc: Perisic lőhet tisztán, mellé. Bóka a szélről, Mojszilov kiüti. Hódi ismét gyors indításból, 20-30. Gaber, 20-31.



50. perc: Hódi lerohanásból, 19-30.



49. perc: Petrus balátlövőben, felmegy, Mojszilov kiüti. Andelics kilencedszer, 18-30.



48. perc: Andelics távolról tör kapura, bepattintja 17-30.



47. perc: Kastelic könnyen véd. Obranovic átlövésébe beleblokkolnak, de gól 16-30.



46. perc: Bíró addig nézelődik, míg meglátja a rést, 16-29.



45. perc: Bodót már zavarták a pókok a bal felsőben 14-28. Megyeri, 15-28. Zubai beállóból, és még két percet is harcol ki 15-29.



44. perc: jól tördeli a szegedi támadásokat a hazai csapat.



43. perc: Andelics tartja a lelket a ceglédiekben 14-27.



42. perc: Andelics fölé dobja a hétméterest. Obranovicot lökik kifelé, de belövi a hosszú alsóba 13-27.



41. perc: Källman cunderes gólját még a hazai szurkolók is elismerik 13-26.



40. perc: Balogh Zsolt dobja a hétméterest, jól 12-25. Andelics a hazaiak legjobbja, 13-25.



39. perc: Obranovic ugrik, belül védekezés.



38. perc: Andelics távolról, Kastelic vállal-fejjel. bíró lerántja Zubait, büntető. Balogh fölé ejti.



37. perc: petrus labdát lop a beálló elől, Sostaric lerohanásból, 12-23. A tizedik gólja. Petrus fennmarad, 12-24.



36. perc: Perisics átlövését, majd Lászlai szélső ziccerét fogja Kastelic. Támadásban viszont mindkétszer hibázik a Szeged.



35. perc: Sostaric a szélről, 12-22.



34. perc: Källman és Petrus között Andelics, 11-21. Lászlai roham, 12-21.



33. perc: Andelics fogja meg Zubait, hétméteres. Balogh, 10-21.



32. perc: Andleics lőne, de ellépi.



31. perc: mi kezdjük a második félidőt, Kastelic a szegedi kapuban.



FÉLIDŐ



30. perc: Gaber a parkettán csúszva labdát szerez, Petrus viszi fel, Pedro állítja be a félidei végeredményt 10-20.



29. perc: Perisics Bodó mellett, 10-19.



28. perc: Bíró megveri lábbal Gabert, kapufa.



27. perc: Andelics átejti Sierrát 9-18. Bodó lendületből, 9-19.



26. perc: Pedrót állítják ki a játékvezetők. Bíró eladja, visszaszerzi, majd ismét eladja a labdát. Petrus rohan egyedül, Pallag a kapufára rúgja.



25. perc: Balogh, okosan, 8-18. Sierrának szerencséje van, a kapufa "védi" helyette Perisics löketét.



24. perc: ami szép, az szép. Andelics kapufás góljával, 8-17.



23. perc: Bíró lövésébe beleér Petrus, Sierra fölé tolja. Bodó második sikeres átlövése után közte tíz 7-17.



22. perc: Pedro lerohanásból, 7-16.



21. perc: Bíró ellépi.



20. perc: Müller 7-14. Obranovic ütemtelenül talpról 7-15.



19. perc: Gaber, majd Bóka ziccerét védi Pallag. Gaber másodszor már bepattintja a kapus alatt 6-14.



18. perc: Bóka is a pályán, labdaszerzéssel mutatkozik be.



17. perc: érkezik a pályára, Obranovic és Bodó, utóbbi első labdaérintéséből gólt szerez 6-13.



16. perc: Bíró Balázs harcol ki büntetőt, Petrus sárga lapot kap. Andelics Sierra lábai között lövi be, 6-12.



15. perc: Sostaric parádézik, már a nyolcadik gólját lövi 5-11. Skube ellopja a középkezdés utáni passzból a labdát, 5-12.



14. perc: Perisics átlövését védi Sierra, Lászlai összeszedi a labdát. Andelics, 5-10.



13. perc: Petrus szerez labdát, Sostaric már a hatodik gólját lövi, most éppen cunderezve 4-10. Időt kérnek a hazaiak.



12. perc: Gorbokot fogják, lő, Pallag véd, Källmané a kipattanó. Skube adja kínaira Sostaricnak, 4-9.



11. perc: sokadik lerohanás. Sostaric 4-8.



10. perc: ilyen sincs sűrűn. Sostaric passzol a balszélre balátlövőből Källmannak, aki belövi a ziccerét 4-7.



9. perc: Sostaric labdát szerez, Källman elrontja a lerohanást. Perisics talpról 4-6.



8. perc: Sierra ziccert véd, Källman a szélről 3-6.



7. perc: Balogh lövését védi Pallag, Sostaric kipattanóját már nem 3-5.



6. perc: Andelics szépen megy be 3-4.



5. perc: Källman kiharcolja, Balogh belövi a hetest 1-3. Bíró betörése másodszor már sikerül, Sostaric azonnal válaszol 2-4.



4. perc: Sierra majdnem fogja. Perisics 1-2.



3. perc: Bíró betör, Sierra véd. Källman rohan, Pallag is hárít.



2. perc: Sostaric rendeztlen védelem ellen, középről 0-2.



1. perc: a Cegléd kezdte a meccset, az első gól azonban a Szegedé, az első támadásból. Sostaric, 0-1.



17.50: a tegnapi Eger elleni meccskerethez képest egyet változtatott Juan Carlos Pastor. Fekete Bálint helyére Denis Buntic került be.



17.45: üdvözöljük kedves olvasóinkat Ceglédről, ahol 18 órától a MOL-Pick Szeged férfi kézilabdacsapata NB I-es bajnoki mérkőzést játszik.



Következik a harmadik bajnoki-mérkőzés ma 18 órakor Cegléden, amit a MOL-Pick Szeged férfi kézilabdacsapata játszik a héten. Csurgón, és tegnap itthon az Eger elleni is magabiztosan nyert Juan Carlos Pastor csapata, így a Pest megyei településen is várhatóan magabiztosan szerzi meg a 2 pontot.