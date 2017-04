Hamar eldőlt a két pont sorsa: Cegléd-MOL-Pick Szeged 23-35

Ceglédi KKSE - MOL-Pick Szeged 23-35 (10-20)

K&H férfi kézilabda liga, 23. forduló, Cegléd. Vezeti: Hargitai, Markó.

Cegléd: Pallag - Megyeri 1, Perisics 3, Bíró 2, Tóth N., Andelics 11/1, Lászlai 1. Csere: Mojszilov (kapus), Dávid, Müller 1, Hódi 2, Fiar, Imregi 1. Vezetőedző: Nagy Károly.

MOL-Pick Szeged: Sierra - Sostaric 10, Thiagus Petrus 1, Blazevic, Källman 3, Gorbok, Skube 1. Csere: Kastelic (kapus), Balogh 5/4, Zubai 1, Obranovic 4, Bodó 4, Bóka 1, Gaber 1, Pedro 3, Buntic. Vezetőedző: Juan Carlos Pastor.

Kiállítások: 8, ill. 8 perc.

Hétméteres: 2/1, ill. 5/4.



VÉGE



60. perc: emberhátrányban fejezi be a Szeged, Bókát, majd Petrust állítják ki a játékvezetők. Imregi, 23-35.



59. perc: Obranovic szépen, 22-35.



58. perc: Andelics, 22-34.



57. perc: labdát szerzünk, Bóka 21-33. Szegedi lerohanás, Pedrót meglöki Imregi, így a spanyol a háta mögött lő gólt, hetest. Pedig szép volt... Balogh értékesíti a hetest, 21-34. Időt kér a Cegléd.



56. perc: pedro szépen behúzza, 21-32.



55. perc: Obranovicot picit meglökik, Mojszilov véd. Tovább -intekenek a sporik. Kastelic véd a szélről, majd átlövést.



54. perc: Andelics lőhet egyedül, kihasználja 21-31. Müller vágja nyakon Bunticot, két perc.



53. perc: Bíró lehet ellépi, de mindegy, mert Kastelic véd!



52. perc: Bodó kap két percet.



51. perc: Perisic lőhet tisztán, mellé. Bóka a szélről, Mojszilov kiüti. Hódi ismét gyors indításból, 20-30. Gaber, 20-31.



50. perc: Hódi lerohanásból, 19-30.



49. perc: Petrus balátlövőben, felmegy, Mojszilov kiüti. Andelics kilencedszer, 18-30.



48. perc: Andelics távolról tör kapura, bepattintja 17-30.



47. perc: Kastelic könnyen véd. Obranovic átlövésébe beleblokkolnak, de gól 16-30.



46. perc: Bíró addig nézelődik, míg meglátja a rést, 16-29.



45. perc: Bodót már zavarták a pókok a bal felsőben 14-28. Megyeri, 15-28. Zubai beállóból, és még két percet is harcol ki 15-29.



44. perc: jól tördeli a szegedi támadásokat a hazai csapat.



43. perc: Andelics tartja a lelket a ceglédiekben 14-27.



42. perc: Andelics fölé dobja a hétméterest. Obranovicot lökik kifelé, de belövi a hosszú alsóba 13-27.



41. perc: Källman cunderes gólját még a hazai szurkolók is elismerik 13-26.



40. perc: Balogh Zsolt dobja a hétméterest, jól 12-25. Andelics a hazaiak legjobbja, 13-25.



39. perc: Obranovic ugrik, belül védekezés.



38. perc: Andelics távolról, Kastelic vállal-fejjel. bíró lerántja Zubait, büntető. Balogh fölé ejti.



37. perc: petrus labdát lop a beálló elől, Sostaric lerohanásból, 12-23. A tizedik gólja. Petrus fennmarad, 12-24.



36. perc: Perisics átlövését, majd Lászlai szélső ziccerét fogja Kastelic. Támadásban viszont mindkétszer hibázik a Szeged.



35. perc: Sostaric a szélről, 12-22.



34. perc: Källman és Petrus között Andelics, 11-21. Lászlai roham, 12-21.



33. perc: Andelics fogja meg Zubait, hétméteres. Balogh, 10-21.



32. perc: Andleics lőne, de ellépi.



31. perc: mi kezdjük a második félidőt, Kastelic a szegedi kapuban.



FÉLIDŐ



30. perc: Gaber a parkettán csúszva labdát szerez, Petrus viszi fel, Pedro állítja be a félidei végeredményt 10-20.



29. perc: Perisics Bodó mellett, 10-19.



28. perc: Bíró megveri lábbal Gabert, kapufa.



27. perc: Andelics átejti Sierrát 9-18. Bodó lendületből, 9-19.



26. perc: Pedrót állítják ki a játékvezetők. Bíró eladja, visszaszerzi, majd ismét eladja a labdát. Petrus rohan egyedül, Pallag a kapufára rúgja.



25. perc: Balogh, okosan, 8-18. Sierrának szerencséje van, a kapufa "védi" helyette Perisics löketét.



24. perc: ami szép, az szép. Andelics kapufás góljával, 8-17.



23. perc: Bíró lövésébe beleér Petrus, Sierra fölé tolja. Bodó második sikeres átlövése után közte tíz 7-17.



22. perc: Pedro lerohanásból, 7-16.



21. perc: Bíró ellépi.



20. perc: Müller 7-14. Obranovic ütemtelenül talpról 7-15.



19. perc: Gaber, majd Bóka ziccerét védi Pallag. Gaber másodszor már bepattintja a kapus alatt 6-14.



18. perc: Bóka is a pályán, labdaszerzéssel mutatkozik be.



17. perc: érkezik a pályára, Obranovic és Bodó, utóbbi első labdaérintéséből gólt szerez 6-13.



16. perc: Bíró Balázs harcol ki büntetőt, Petrus sárga lapot kap. Andelics Sierra lábai között lövi be, 6-12.



15. perc: Sostaric parádézik, már a nyolcadik gólját lövi 5-11. Skube ellopja a középkezdés utáni passzból a labdát, 5-12.



14. perc: Perisics átlövését védi Sierra, Lászlai összeszedi a labdát. Andelics, 5-10.



13. perc: Petrus szerez labdát, Sostaric már a hatodik gólját lövi, most éppen cunderezve 4-10. Időt kérnek a hazaiak.



12. perc: Gorbokot fogják, lő, Pallag véd, Källmané a kipattanó. Skube adja kínaira Sostaricnak, 4-9.



11. perc: sokadik lerohanás. Sostaric 4-8.



10. perc: ilyen sincs sűrűn. Sostaric passzol a balszélre balátlövőből Källmannak, aki belövi a ziccerét 4-7.



9. perc: Sostaric labdát szerez, Källman elrontja a lerohanást. Perisics talpról 4-6.



8. perc: Sierra ziccert véd, Källman a szélről 3-6.



7. perc: Balogh lövését védi Pallag, Sostaric kipattanóját már nem 3-5.



6. perc: Andelics szépen megy be 3-4.



5. perc: Källman kiharcolja, Balogh belövi a hetest 1-3. Bíró betörése másodszor már sikerül, Sostaric azonnal válaszol 2-4.



4. perc: Sierra majdnem fogja. Perisics 1-2.



3. perc: Bíró betör, Sierra véd. Källman rohan, Pallag is hárít.



2. perc: Sostaric rendeztlen védelem ellen, középről 0-2.



1. perc: a Cegléd kezdte a meccset, az első gól azonban a Szegedé, az első támadásból. Sostaric, 0-1.



17.50: a tegnapi Eger elleni meccskerethez képest egyet változtatott Juan Carlos Pastor. Fekete Bálint helyére Denis Buntic került be.



17.45: üdvözöljük kedves olvasóinkat Ceglédről, ahol 18 órától a MOL-Pick Szeged férfi kézilabdacsapata NB I-es bajnoki mérkőzést játszik.



Következik a harmadik bajnoki-mérkőzés ma 18 órakor Cegléden, amit a MOL-Pick Szeged férfi kézilabdacsapata játszik a héten. Csurgón, és tegnap itthon az Eger elleni is magabiztosan nyert Juan Carlos Pastor csapata, így a Pest megyei településen is várhatóan magabiztosan szerzi meg a 2 pontot.