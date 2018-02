Hamar eldőlt a két pont sorsa: Orosháza-MOL-PICK Szeged 20-36

Orosházi FKSE-Linamar - MOL-PICK Szeged 20-36 (10-22)

K&H férfi kézilabdaliga, 16. forduló. Orosháza, 400. Vezette: Fekete T., Tóth D.

Orosháza: Szabó L. - Gyene 2/2, Ferenczi 1, D. Srsen 1, Braz 1, Stranigg 6, Németh L. 2. Csere: Herjeczki (kapus), Morva 3, Mihály 1, Antal Sz., Pásztor M. 2, N. Markoski 1. Vezetőedző: Bakó Botond.

MOL-PICK Szeged: Sierra - Sostaric 5, Balogh 2, Skube 2, Bánhidi 1, Thiagus Petrus 3, Sigurmannsson 7/3. Csere: Nagy M. (kapus), Källman 1, Bodó 2, Zsitnyikov 2, Zubai, Blazevic, Pedro 6, Hegedüs 3, I. Srsen 2. Vezetőedző: Juan Carlos Pastor.

Hétméteres: 2/2, ill. 4/3.

Kiállítás: 2, ill 2 perc.



NYILATKOZATOK



Juan Carlos Pastor, a MOL-PICK Szeged vezetőedzője: - Elégedett vagyok a csapat hozzáállásával, jól kezdtünk. Korán nagy különbség lett a javunkra, mindenki hozzátett a sikerünkhöz. Mindkét együttesnek több sérültje volt, bent maradhatnak majd az NB I-ben a hazaiak, ha felépül minden játékosuk. Rossz hír, hogy vannak nekünk sérültjeink, de nagyon jó a hangulat az öltözőben, sokkal keményebben edzünk, mint az ősszel. Hinni kell ebben a csapatban, úgy tudunk előrelépni.



Nagy Martin, a MOL-PICK Szeged játékosa: - nagyon élveztem a meccset, jó meccset játszottunk az Orosházával.



Bakó Botond, az Orosháza vezetőedzője: - Hasonló gondokkal küzdünk, mint a Szeged. Gratulálok a sikerükhöz, megmutatták, hogyan játsszák a kézilabdát magas szinten. Tudomásul kell vennünk, hogy a felkészülés eleje óta 3-4 játékosunk hiányzik folyamatosan, így nem tudunk minden taktikai elemet gyakorolni. Ma támadásban voltak jó megoldásaink, viszont az első félidőben a védekezésünk átjáróház volt. A második játékrészre változtattunk, felvállaltuk a test-test elleni játékot, így javult a védekezésünk. Támadásban a hatalmas szegedi védők között felőrlődtünk. Dolgozunk, leszünk ennél még jobbak biztosan.



Morva Zoltán, az Orosháza játékosa: - Végig futottunk az eredmény után. Az első negyedórában nem találtuk magunkat sem védekezésben sem támadásban, így nagy lett a hátrányunk. Voltak figuráink, amikkel később sikeresebbek lehetünk majd.



VÉGE



60. perc: Morva adná kínaira a labdát Némethnek, Pedro levadássza a labdát. Idn túli szabaddobással ér véget a találkozó.



59. perc: Zsitnyikov lövi a labdát Herjeczki ölébe. Zsitnyikov labdát, szerez, Bodó, Hegedüs a labda útja, majd a feladó, Zsitnyikov a gólszerző, 20-36.



58. perc: I. Srsen ziccerben, Herjeczki. Bodót rántják le, szabaddobás.



57. perc: Ivan Srsen halássza le az indítást, majd Hegedüsnek hosszú a passz. Morva Nagy mellett beállóból, 20-35.



56. perc: Zsitnyikov passza rövid Zubainak.



55. perc: hazaadást fújnak az Orosházánál, hibás ítélet. Stranigg lerohanás után, 19-35.



54. perc: Morva átlövését Nagy Martin védi. Herjeczki véd nagyot.



53. perc: Bodó és D. Srsen ütköznek, utóbbit ápolni is kell, majd két percet kap. Hegedüs a szélről, 18-35.



52. perc: Hegedüsnek szerencséje van, odapattan elé a labda, 17-34. Ferenczi lövése becsorog, 18-34.



51. perc: a mérkőzés első kétperces büntetését Ivan Srsen kapja.



50. perc: Zsitnyikov ad nagy labdát Hegedüsnek 17-33. Ferenczi tör be, Nagy véd, szabaddobás. Morva góljába belefújnak a játékvezetők, újabb szabaddobás.



49. perc: Pedro a szélről, kapufa.



48. perc: jól védekezik a Szeged, nem jutnak lövésig a hazaiak.



47. perc: Hegedüs kis helyen fordul be, Herjeczki véd. A Szegedé a labda, Ivan Srsen bepattintja, 17-32.



46. perc: Nagy Martin védéssel mutatkozik be a szegedi kapuban.



45. perc: az Eb-t megjárt Markoski fordul le Hegedüsről és szerez gólt, 17-30. Bodó kilenc méterről a hosszúba, 17-31.



44. perc: Pedro hatodszor, 16-30.



43. perc: Ivan Srsen szerzi első gólját szegedi mezben, tétmeccsen, 16-29.



42. perc: gyors lerohanás után Thiagus Petrus beállóból eredményes, 16-28.



41. perc: a szegedi Srsen átlövését védi Herjeczki.



40. perc: Pásztor szépségdíjas gólja után 16-27.



39. perc: eladja a labdát az OFKSE, Sigurmannsson összeszedi, egy lóbálás után bevágja a ficakba, 15-27.



38. perc: Hegedüs nem tudja elkapni Skube bejátszását, utóbbi méltatlankodik is. Rohannak a hazaiak, Pásztor lő, de Sierra véd. Német ront később, Domagoj Srsen viszont bepattintja, 15-26.



37. perc: Stranigg betörésből, 13-26. Pedro belemegy, az Orosházáé a labda, Braz rendezetlen fal ellen, 14-26.



36. perc: Antal kiszorított helyzetből, Sierra. Két passz után Pedro lőhet már a másik kapunál, 12-26.



35. perc: Hegedüs beállóból, Herjeczki hárít.



34. perc: Morva kiharcolja, Gyene belövi a hétméterest, 12-25.



33. perc: Sierra véd, Pedro bevágja, 11-24. Németh a balszélről, Sierra véd. Rohanunk, ismét Pedro váltja gólra, 11-25.



32. perc: Pásztor Máté fut be a szélről beállóba, cunderezve avatja fel Sierrát, 11-22. Sigurmannsson azonnal válaszol, 11-23.



31. perc: az Orosháza kezdi a második játékrészt. Ott van a pályán a vendégeknél Ivan Srsen, aki most mutatkozik be tétmérkőzésen. Hazai kapufa az első támadás vége.



FÉLIDŐ



30. perc: Antal lövését Blazevic blokkolja. FÉLIDŐ.



29. perc: Pedro a szélről, 10-22.



28. perc: Stranigg ismét, 10-21.



27. perc: Mihály zár Straniggnak, 9-20. Balogh válaszol, 9-21.



26. perc: Mihály veri meg lábbal Bodót, 8-20.



25. perc: Källman bent támadásban is a Szegedben, labdaszerzés után gólt lő, 7-20.



24. perc: Zubai harcol ki hétméterest. Sostaric büntetőjét megfogja Szabó.



23. perc: Morva szép lövése a kapufán csattan. Zsitnyikov rendezetlen fal ellen, 6-19. Német marad üresen beállóban, 7-19.



22. perc: Németh rohan a labdával szegedi hiba után, de vonalra lép, így értvénytelen a gólja. Sigurmannsson a balszélről, 6-18.



21. perc: Pedro kínai figurából, 5-17. Morva talpról, 6-17.



20. perc: Antal kap nagy labdát beállóban, kapufára lövi. Stranigg átlövése Sierra lábai közt megy be, 5-16.



19. perc: Morva töri meg a tízperces orosházi gólcsendet, majd Balogh pókhálózik, 4-16.



18. perc: Bodó bombája a kapufáról pattan be, 3-15.



17. perc: Sigurmannsson térden csúszva szerez labdát, Bodó indítja Sostaricsot, aki már az ötödik találatát jegyzi, 3-14. Bakó Botond másodszor is kikéri idejét.



16. perc: érkezik a pályára a Szegedben, Zsitnyikov, Bodó és Zubai. Sostaric tarthatatlan a szélről, 3-13, közte tíz!



15. perc: ugyanaz a forgatókönyv. Stranigg lő, Sierra véd, Sostaric indul, 3-12.



14. perc: Stranigg lendületből, fölé-mellé. Nem rendeződik vissza az OFKSE, Sostaric kihasználja, 3-11.



13. perc: Petrus átlövését bravúrra rúgja ki Szabó. Sostaric a szélről nem sokkal később, 3-10.



12. perc: Stranigg lőhet, kapufa.



11. perc: újabb szegedi labdaszerzés, Petrus viszi végig, 3-9. Időt kérnek a hazaiak.



10. perc: Petrus szerez labdát, Sigurmannsson rohan, Szabó véd. Újabb szegedi büntető, Sigurmannsson cunderezik, 3-8.



9. perc: Petrus bombagólja után 3-7.



8. perc: Ferenczi átlövését Sierra üti oldalra. Stranigg emberrel a nyakán, belövi, 3-6.



7. perc: Skube okosan, 2-5. Orosházi hibák, Sigurmannsson, majd Skube szerez lerohanás gólt tíz másodpercen belül, 2-6.



6. perc: Sigurmannsson ismét hetesből, 1-3. Németh fut beállóba a szélről, kapja a labdát, szép gól, 2-3.



5. perc: Gyene cselezi be magát a szélről, majd fölé lő.



4. perc: Bánhidi fordul le, 1-2.



3. perc: hosszú és eredménytelen támadás mindkét oldalon.



2. perc: Stranigg harcol ki büntetőt az Orosházának, Gyene belövi, 1-1.



1. perc: a Szeged kezdte a mérkőzést, rögtön az első támadásban Bánhidit rántják le, hetes. Sigurmannsson értékesíti, 0-1.



17.56: kezdődik a csapatok bemutatása, először a szegediek kapnak tapsot, a legnagyobb az egykori orosházi Balogh Zsolt.



17.50: a hazaiaknál két sérült van, Bakó Botond edző Marko Knezevicsre és Németh Gáborra nem számíthat.



17.42: sérülés miatt három hiányzója lesz a MOL-PICK-nek. Szergej Gorbok és Matej Gaber műtét utáni rehabilitációját tölti, míg Marin Sego lábizom-húzódást szenvedett az egyik edzésen. Helyette Nagy Martin került keretbe kapusként.



17.35: üdvözöljük olvasóinkat Orosházáról. A MOL-PICK Szeged férfi kézilabdacsapata idegenben kezdi meg a tavaszi szezont a K&H ligában.



Korábban:



Negyvennégy nap után lép ismét pályára a MOL-PICK Szeged férfi kézilabdacsapata tétmérkőzésen. Komoly téli alapozáson van túl a csapat, amely ma a sereghajtó Orosházi FKSE-Linamar otthonába látogat a K&H liga 16. fordulójában.



Juan Carlos Pastor vezetőedző két játékosára nem számíthat a bajnoki nyitányon. Matej Gaber talp-, Szergej Gorbok kézsérülés utáni rehabilitációját tölti. Mindketten Szegeden gyógyulnak, visszatérésük azonban még odébb van. A svéd balszélsőt, Jonas Källmant decemberben műtötték meg akut betegséggel. A csapatkapitány már teljes intenzitással edz, a Nexe elleni felkészülési találkozón kapott edzőjétől húsz-huszonöt percet védekezésben.



Az Orosháza szegedi vendégjátéka 35–21-es MOL-PICK- sikert hozott az ősszel. A mérkőzés leggólerősebb játékosa a már nem Szegeden játszó Denis Buntic volt hét találattal, de Zsitnyikov és Thiagus Petrus is ötször-ötször betalált a hazaiaktól.



Komoly változásokon esett át az orosházi férficsapat a tél során, amiért a tabella utolsó helyéről várja a tavaszt. A vezetők négy és fél év után megváltak Buday Dániel vezetőedzőtől, akinek a helyét a Szeged KKSE trénere, Bakó Botond vette át. Az egykori szegedi irányítóval együtt két játékostól is megvált a klub. Ivan Milas és Zoran Radojevics távozott, míg helyükre szerb balátlövő és brazil beálló jött Nikola Milosevics és Felipe Braz személyében.