Hamar eldőlt a szegedi lányok első meccse, sima vereséggel kezdtek

Isidora Damnjanovics nélkül ugrott medencébe az idény első mérkőzését az SZTE Taylor&Nash. Az egri bajnokin olimpiai bajnokok csatázhattak a parton, hiszen a megerősödő, többek között a nyáron válogatott játékosokat is szerződtetett hazaiakat Biros Péter, míg a fiatalokra alapozó szegedieket Varga Tamás irányítja ebben a szezonban.



Az első negyedben ugyan kétszer is zárkózott a Szeged, viszont ezt követően csak az egri győzelem aránya volt kérdéses. A félidő előtt ráadásul a magyar válogatott Szilágyi Dorottya egy félpályás góllal zárta le az első két negyedet, demoralizálva ezzel a szegediek. A hazaiak támadásban is nagyon pontosan játszottak, miközben a kapuban Horváth Anna sorra hozta a védéseket, tartást adva ezzel csapatának. A harmadik negyedben megakadt ugyan az Eger játéka, de ezt csak egy gól erejéig tudták kihasználni Lengyel Anették. Végül tíz gól lett közte, az Eger magabiztosan győzött a Szeged ellen.



Varga Tamás: – Tőlünk heten távoztak, az Eger pedig négy válogatott szintű játékost igazolt. Nem látom tragédiának a mai meccset, a fiatalságból és rutintalanságból adódó hibáinkat kihasználta az Eger. Sok szakmai dolgot kell még megoldanunk, nehéz lesz egy bajnokságot hét-nyolc emberrel lejátszani.



Eger–SZTE Taylor&Nash 17–7 (5–2, 5–1, 4–3, 3–1)

Női vízilabda OB I, 1. forduló. Eger, Bitskey Aladár uszoda, 150 néző. Vezette: Csanádi, Kovács.

Eger: HORVÁTH A. – SZILÁGYI D. 4, Ráski 1, Miklós 1, Tóth, SOMHEGYI 2, Szilágyi Sz. 2. Csere: Aranyi (kapus), Pulyblank, MCHUNU 6, Rompos, Molnár, Szűcs 1. Vezetőedző: Biros Péter.

SZTE Taylor&Nash: Trifán–Árkosy, BOTKA 3, Lengyel A., Rácz 1, Lengyel D. 1, Tóth 2. Csere: Gyöngyösi (kapus), Ádám, Torma, Ladócki, Vidovics. Vezetőedző: Varga Tamás.

Gól–emberelőnyből: 6/2 ill. 10/2.

Ötméteresből: – ill. 1/1.