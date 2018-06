Hangosan szólt a Hajrá, Nigéria! - A Zsombó SE fiataljai remek hangulatot teremtettek

Szűcs Bálint nem jött zavarba, amikor a Délmagyarország és a Hági Udvar közös világbajnoki szurkolói klubjába érkező Zsombó SE 10 és 13 év közötti labdarúgóit arról kérdeztük, hogy kinek drukkolnak. A 2008-as játékos – akinek az édesapja, Szűcs László zsombói színekben sokáig futballozott, és lapunk tudósítója is volt – egyrészt azonnal elárulta, ő bizony a spanyolokat kedveli, de rögvest felsorolt hat izlandi játékost a Nigéria elleni kezdőből.A település fiataljai közül többen is az afrikai csapatnak drukkoltak, és ennek bizony a második félidő vége felé hangot is adtak. – Hajrá, Nigéria! – hallatszott a rigmus. A Zsombó SE ezen négy korosztálya (U7, U9, U11, U13) a Bozsik-programban szerepelt, miközben heti két edzésen vett részt. A zsombói pálya ajtaja mindenki előtt nyitva van, így gyakran megesett, hogy a gyerekek ott töltötték szabadidejük más részét is.A zsombói futball új korszaka 2004 óta íródik, azóta elnöke a klubnak az egykori támadó, Mihálffy Zsolt. A szakember az óvodákat járva kezdte el a toborzást, és azóta már a felnőtteken kívül további hét korcsoportban érdekelt a klub. A körülmények teljesen megfelelnek a képzésnek, a világítás, az edzőpálya mellett automata vízadagoló berendezést alkalmazhatnak locsoláskor, egyedül a műfű hiányzik, de azt is szeretnék előbb-utóbb megvalósítani. A létesítmény kihasználtsága éppen megfelel a település lélekszámának és a 110-120 fős játékoslétszámnak.A zsombói klub legeredményesebb korosztálya a legutóbbi szezonban az U19-es együttes volt: azok után, hogy megnyerte a B jelű bajnokságot, osztályt ugorva az A ligában a negyedik helyen zárt. Ebből a generációból egyébként három labdarúgó rendszeresen szerepelt a felnőttkeretben is. A felnőttek 90 százaléka helyi kötődésű, ez pedig jó példa lehet a gyerekeknek, bár kell még néhány év, hogy hagyománya legyen Zsombón a futballnak.

Melega Noel, a Zsombó 2007-es születésű játékosa

– Minden mérkőzést igyekszem megnézni, ebben benne vannak a 20 órási találkozó is. Egyedül a lengyel-szenegáli találkozót nem láttam, mert évzáró volt az iskolában. Brazília és Neymar a kedvencem, így nagyon örülö , hogy nagy nehezen legyőzté Costa Ricát. A születésnapomra hatalmas ajándékot kaptam: a PSG címerével és Neymar épével ellátott melegítőt.