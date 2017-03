Harc a dopping ellen

A 16.30-kor kezdődő előadássorozaton olyan kérdésekre keresik a választ a megjelenők, mint hogy mi is az a dopping, miért rossz, melyek az egészségügyi veszélyei; mit jelent és mi a helyes táplálkozás, miért mondjunk nemet a csipszre és a kólára; miért hasznos a pihenés és az edzések utáni nyújtás. A DÉMÁSZ Szeged Vízisport Egyesület is kiveszi a részét a doppingellenes küzdelemből és a prevencióból, ezért a klub most a fiatalok számára szervezte meg ezeket a minden fontos témát érintő előadásokat.



A meghívott előadók között megtalálhatjuk Tiszeker Ágnest (képünkön), a Magyar Antidopping Csoport vezetőjét (előadásának témája: A doppingszer tiltása, az ellenőrzés bemutatása, a felelősségre vonás), Gődény György szakgyógyszerészt, fitneszszak- edzőt (A legális teljesítményfokozás: edzés, pihenés, pszichológiai eszközök, életmód stb.) és Tasnády Beáta táplálkozási tanácsadót (Minőségi étkezés sportolóknak, a táplálékkiegészítők használata) is.



Az esemény ma 16.30-kor kezdődik a Kálvária sugárúti Szent-György Albert Agórában.