Harc a kiesés ellen - Vasárnap véget ér az NB III-as szezon

Még odaérhet a negyedik helyre a SZEOL SC, ehhez a Dabas otthonában legalább kétgólos szegedi győzelem mellett arra is szükség lesz, hogy a Dunaújváros ne nyerjen.



– Egy ki-ki meccsre számítok, felszabadult játékkal. Jó csapat a Dabas, ezt bizonyította a pécsi pontszerzésével is. Azzal, hogy ötven pontunk van, elértük a minimális célunkat, de nem matinéra utazunk – fogalmazott Siha Zsolt, a SZEOL SC edzője.



A Makó és a HFC a kiesés elől menekül, előbbi számára egyszerű, utóbbinak bonyolultabb a képlet. A Makó sorsa saját kezében van: ha nyer a Paks II. ellen hazai pályán, biztosan benn marad, döntetlen vagy vereség esetén reménykednie kell, és a többi csoport eredményeire is figyelni, hiszen a legrosszabb 13. helyezett is kiesik.



– A játékosok is átérzik a meccs súlyát, és remélem, nem lesznek görcsösek a tét miatt – mondta Méhes Tibor, a Makó trénere.



– Sárgák miatti eltiltások és sérülések is sújtják a csapatunkat, de felvesszük a kesztyűt, a győzelem éltet minket, de sajnos ezen kívül még reménykednünk is kell – mondta a Makó mögött egy ponttal lemaradó, kieső helyen álló HFC edzője, Szűcs Róbert, aki a Rákosmente otthonában vezényli a vásárhelyieket.



A Mórahalom már biztos kieső, de hazai pályán a Honvéd II. ellen tisztes helytállással szeretné zárni a szezont.

– Otthon tavasszal többnyire szoros meccseket vívtunk, most is jó lenne, bár nehéz helyzetünkben nem egyszerű motiválni a fiúkat. Játsszunk egy jót! – kérte tanítványaitól Vojnics-Zelics Szása vezetőedző.