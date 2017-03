Harc a középszakaszért: Szedeák-Atomerőmű (félidő) 44-42

Férfi kosárlabda NB I A csoport, 22. forduló. Szeged, újszegedi sportcsarnok, 1000 néző. Vezeti: Papp, Balog, Fodor.: Boltics, Lilov, Csirics, Juhos, Sulovics.: Filipovics, Bán, Wirth.: Nikola Lazics.: Battle, Kovács Á., Samenas, Tiby, Watkins.: Gilbert, Will, Illés.: Teo Cizmic.Folytatódik az összecsapás. Sulovics harcol ki egy támadófaultot Watkinson.! Bent van a negyedik hármasa is 47-42. Labdaszerzés, gyors kosár49-42. Belelkesült a közönség!leszedi a támadólepattanót, majd szépen visszateszi a labdát 51-42. Nagyszerű kezdés a második félidőben. Paksi időkérés! Csirics kosarát nem adják meg, egy mosollyal veszi tudomásul a csapatkapitány. Samenas 51-44.egyedül hagyják, és tudjuk, hogy ez mindig nagy hiba 53-44. Mintaszerű szegedi támadás végén Lilov passzábóltalál be 55-44. Will 55-46.Paksi kosárral indul a negyed, vezetnek a vendégek 22-24. A nemrég igazolttriplával mutatkozik be a szegedi közönség előtt 25-24. Boltics közelijére Will triplával felel 27-27. Bán Tibor is beszállt csereként. Paksi kosarak utántalál be 29-32. Szoros meccs, erre lehet számítani a legvégéig. Lilov! Beakad a hármas a bolgár klasszistól 32-34. Alaposan kapnak szidást a játékvezetők a közönségtől, nem minden ítélettel értenek egyet. Hoppá! Előbb, majddob triplát, parádézik a Szedeák 40-37. Időt is kérnek a paksiak. Nincs megállás! Labdaszerzés, rohan a Naturtex,befejezi 42-39. Megint Boltics, ez a tripla lejön. A Paks viszont kiegyenlít Battle triplájával, időt kér Nikola Lazics. Csirics eladja a labdát, de beleért egy paksi, marad a Szedeáknál.büntetőzhet: bent mindkettő 44-42. Wirth dobása lejön, félidő.kosarával vezet a Szedeák 2-0. Kovács a paksiaknál,utántriplája a Szedeáknál, máris 10-7. Megint, ez is hármas! Remekül kezd a csapatkapitány! 13-9. Az exszegedi Watkins büntetői jók az Atomnál 13-11. Samenas egyenlített újabb büntetőkből 13-13.megint eredményes, hét pontnál jár a center 15-15.! Jó a hármas! 18-15.villan, megoldja egyedül a palánk alatt 22-18. Két perc van hátra a negyedből. Battle két duplája egyenlítést ér a paksiaknak 22-22. Ez a negyed vége.

Korábban

Sulovics (balra) sok futásra és kemény védekezésre készül.

Fotó: Kuklis István

A férfi kosárlabda NB I A csoport lebonyolítása a következőképpen néz ki: az alapszakasz 26 meccsből áll, ezután a tabellán az 1-5. helyen álló együttesek a felső-, a 6-10. helyen álló csapatok a közép-, a 11-14. helyezettek pedig az alsóházban folytathatják a küzdelmeket. A rájátszásba a középszakasz végén az első nyolc kerül be.A Naturtex-SZTE-Szedeák a nyolcadik helyen áll, ám matematikailag még nem biztos, hogy a középházba kerül, hiszen öt meccs hátravan az alapszakaszból. Az alsóház elkerüléséért a Jászberény és az Atom- erőmű küzd: mindkét együttesnek hét sikere van a szegediek tíz győzelmével szemben. A matekozás lényege: ha a Szedeák a szerdai, jászberényi győzelem után ma 18 órától hazai pályán a paksiakat is megveri, gyakorlatilag kezdhet készülni a középszakaszra.– Edzőink minden meccsre kiválóan felkészítenek bennünket, ezzel megkönnyítik a helyzetünket. A jászberényi bajnokinál is ez volt a helyzet: kemény volt, de nagy győzelmet arattunk – mondta lapunknak a 79–74-es összecsapásról Nenad Sulovics, a csapat centere.

– Az Atomerőmű ellen sem lesz könnyű dolgunk, mert jó formában vannak, szerdán megverték a címvédő Szolnokot. Most is a sok futásra és kemény védekezésre épülő játékunkra készülünk, ha ez működik, elégnek kell lennie a sikerhez. Szeretnék meghívni minden drukkert a meccsünkre: jöjjenek ki, szurkoljanak nekünk, mert szükségünk van rájuk – tette hozzá.A hazaiaknál Bán Tibor újra bevethető, a paksiaknál pedig visszatért az amerikai center, Ryan Watkins, akit éppen Szegedről igazoltak a legutóbbi szezon elején.