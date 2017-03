Harc a középszakaszért: Szedeák-Atomerőmű online 18 órától

Sulovics (balra) sok futásra és kemény védekezésre készül.

Fotó: Kuklis István

Naturtex-SZTE-Szedeák-Atomerőmű - (-, -, -, -)kosarával vezet a Szedeák 2-0. Kovács a paksiaknál,utántriplája a Szedeáknál, máris 10-7. Megint, ez is hármas! Remekül kezd a csapatkapitány! 13-9.KorábbanA férfi kosárlabda NB I A csoport lebonyolítása a következőképpen néz ki: az alapszakasz 26 meccsből áll, ezután a tabellán az 1-5. helyen álló együttesek a felső-, a 6-10. helyen álló csapatok a közép-, a 11-14. helyezettek pedig az alsóházban folytathatják a küzdelmeket. A rájátszásba a középszakasz végén az első nyolc kerül be.A Naturtex-SZTE-Szedeák a nyolcadik helyen áll, ám matematikailag még nem biztos, hogy a középházba kerül, hiszen öt meccs hátravan az alapszakaszból. Az alsóház elkerüléséért a Jászberény és az Atom- erőmű küzd: mindkét együttesnek hét sikere van a szegediek tíz győzelmével szemben. A matekozás lényege: ha a Szedeák a szerdai, jászberényi győzelem után ma 18 órától hazai pályán a paksiakat is megveri, gyakorlatilag kezdhet készülni a középszakaszra.– Edzőink minden meccsre kiválóan felkészítenek bennünket, ezzel megkönnyítik a helyzetünket. A jászberényi bajnokinál is ez volt a helyzet: kemény volt, de nagy győzelmet arattunk – mondta lapunknak a 79–74-es összecsapásról Nenad Sulovics, a csapat centere.

– Az Atomerőmű ellen sem lesz könnyű dolgunk, mert jó formában vannak, szerdán megverték a címvédő Szolnokot. Most is a sok futásra és kemény védekezésre épülő játékunkra készülünk, ha ez működik, elégnek kell lennie a sikerhez. Szeretnék meghívni minden drukkert a meccsünkre: jöjjenek ki, szurkoljanak nekünk, mert szükségünk van rájuk – tette hozzá.A hazaiaknál Bán Tibor újra bevethető, a paksiaknál pedig visszatért az amerikai center, Ryan Watkins, akit éppen Szegedről igazoltak a legutóbbi szezon elején.