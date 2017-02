Harcoltak, de vereséget szenvedtek: MOL-Pick Szeged-Vardar 21-23

Férfi kézilabda VELUX EHF Bajnokok Ligája, B csoport, 11. forduló. Szeged, újszegedi sportcsarnok, 3200 néző. Vezette: Zotin, Volotkov (oroszok).Sego - Pedro, Buntic, Blazevic, T. Petrus, Källman 4, Skube 6.Sierra (kapus), Gorbok 3, Bánhidi 2, Obranovic, Balogh 4/1, Sostaric 1, Gaber, Bodó 1.Juan Carlos Pastor.Sterbik - Cupic 3, A. Dujshebaev 3, Ig. Karacic 5/2, Sztojlov, J. Canellas 2, Dibirov 6.Maqueda 1, Abutovics, Marszenics, Cindric 3, Borozan, Ferreira.Raúl González.8, ill. 6 perc.4/1, ill. 4/2.NYILATKOZATOKgratulálok a Vardarnak a győzelemhez, de többet érdemeltünk ma. Dibirov két labdaszerzése és Sterbik védései eldöntötték a meccset. Az utolsó előtti támadásban csak a bírók nem látták, hogy mi történt. Szerintem két perc és hétméteres volt, de továbbengedték. A Vardar ebből gyors gólt szerzett. Ezt nem tudjuk megváltoztatni, fel kell emelnünk a fejünket, mert nehéz így kikapni. Megnézzük a hibáinkat, és kijavítjuk azokat. Sokat javult a csapatunk a breszti találkozó óta. Nem most fejeződik be a Bajnokok Ligája. Fontos meccs volt a mai, mivel elsők lehettünk volna a tabellán, ha nyerünk. A mi utunk az, hogy dolgozzunk és javuljunk a következő mérkőzésekre. Minél jobb helyezést kell kiharcolnunk a tabellán. Dolgozunk, és csak előre tekintünk, mert csak munkával juthatunk előrébb.Problémánk van, mivel Sego megsérült. Megvizsgálják, holnap már többet fogunk tudni.szomorú vagyok, úgy gondoltam ma győzni fogunk. Ilyen a sport, egyszer nyersz, egyszer pedig veszítesz. Jobban van a sérülésem, de még egy hét terápiára szükségem van. Ha úgy játszunk mint ma, Kielcében lehet esélyünk a győzelemre.gratulálok a Szegednek, mert jó munkát védekeztek. Az első félidő a miénk volt, a másodikban viszont sokkal jobb kézilabdázott a Szeged. Folyamatosan variálták a védekezésüket, Skube elleni védekezés döntött. Nehéz győzelmet arattunk.nagyon jó érzés Szegedre érkezni, mivel a veszprémi éveim után mindig szívesen fogadnak itt. Az utóbbi meccseink a MOL-Pick ellen, szorosak voltak. Kétgólos szegedi előnynél támadott a Szeged, ha akkor gólt szereznek, nem tudom, hogy nyertünk volna.VÉGE!Alex Dujshebaev bepattintja Sierra lábai között 21-23. Nyert a Vardar.Véleményes labdaszerzés, Dibirov bevágja 21-22. Időt kérünk! Bodó rossz passza Skubénak..Sostaric a hatoson belül, hetes. Karacic büntetőjét kirúgja Sierra, talpon a csarnok!Bodó marad üresen, kimarad.Borozan nagyon fölé. Bodó lövése megpattan, a sarok jöhet a Szeged.Dujshebaev 20-21. Bánhidi tarthatatlan 21-21Bodó a rövid felsőbe, Sterbik nem ér oda 20-20.Buntic megfogja Cindricet, két perc. Canellas a kapufára húzza le.Dibirov pillanatai, fordítanak a macedónok 19-20. Pastor-időkérés. Balogh talpról, Sterbik könnyedén fogja.Skube közbelövése, Sterbik.Dibirov szalad be a szélről, középről lő, Sierra véd. Maqueda összeszedi, bevágja a hosszúba 19-19.Karacic, belemenés.Bodó érkezik a pályára, ma először. Cindric elhajlásból 19-18.Sierra Borozan lövését védi!Dibirov labdát, bevágja 18-17. Balogh azonnal válaszol 19-17.mindenhova odaér a Vardar védekezésben.Cindric 17-16. Skube betör, természetesen gól 18-16.Gorbok bődületes nagy gólja 17-15.egészen a szaggatott vonalig feltolja a védekezését a Szeged. Petrus belül, büntető. Karacic 16-15.nincs kolbászból a kerítés, Sterbik ziccert véd. Utolsó idejét kéri ki Raúl González.Skube, már kettővel vezetünk! 16-14. Petrus fantasztikus, ismét labdát lop!Petrus szerez labdát, bravó!Balogh, talpról! Először vezetünk 15-14.Blazevicet állítják ki. Maqueda átlövését hatástalanítja Sierra.Gaber fájlalja az oldalát, Bánhidi váltja. Källman elvesztett labdát szerez vissza, Sostaric kihagyja a szélről.Karacic-bomba, Sierra véd, indít, Källman elől elpiszkálják. Balogh harcol ki büntetőt, Sterbik kirúgja.kidobja Karacic a labdát, a vezetésért támad a Szeged!Elveszik a labdát a bírók.Skube 13-14. Dibirov betör, fölé pattintja. Mázli! Indulunk, Sostaric egyenlít!Dujshebaev viszi el az ember, Karacicnak óriási helye maradt, kihasználja 12-14.Dibirov a rövid felsőbe 12-13. balogh hatalmas kapufája..a Szeged kezdi a második játékrészt. Micsoda gól! Gorbok kínaiból Sostaric passza után 12-12.FÉLIDŐBalogh, okosan 11-12. Sierra védi ismét Dujshebaev löketét! Félidő.Dujshebaev átlövését védi Sierra.Jól zár vissza a Vardar.Skube megy be, Sterbik véd, de hetes. Újra Balogh, ezúttal belövi 10-12.Cindric harcol ki büntetőt a Vardarnak. Karacic bepattintja Sierra támaszkodó lába mellett 9-12.Sierra a szegedi kapuban. Balogh nagyon fölé, talán megtámasztották. Tovább, intenek a sporik..passzívan támad a Vardar. Gaber indítaná Skubét, de magas a passz.eladja a labdát a Szeged, Dibirov kíméletlen lerohanásból 9-11. Juan Carlos Pastor is magához hívja csapatát. Balogh és Gaber bent támadásban, ők játszanak össze, de a beálló próbálkozását Sterbik védi.Cupic büntet 9-10.ismét időt kér a Vardar Szkopje, a játékosok egy része értetlenül nézett az edzőre. Marszenics kapufát lövi telibe. Mi jövünk! Gorbok a szélről, de a bírók mutatják, rálépett a vonalra...Canellas rántja össze a falat, Dibirov ugrik be, de Sego-bravúr! Gorbok fölé emberhátrányban.Skube tör be, Sterbik fölé rúgja. Sego ismét, Sostaric indít, de nem jó Källmannak.Buntic leköt két embert, Gorbok a hosszúba 9-9. Cindricet olvassa Sego!időt kér a Vardar. Sztojlov tisztán lőhet, szerencsére csak kapufa.Gorbok-kapufa, Källman szedi össze 8-9.Cindric lövésére Sego mellé nyúl 6-9. Gorbokot megfogják, továbbengedik. Jön a Vardar, visszaszerezzük. Källman 7-9.Karacic szabálytalan, most Sostaric lövi a hetest, mellé.Buntic pörgeti mellé. Canellas marad üresen 6-8.Balogh Zsolt büntetőjét Sterbik megfogja. Karacic 6-7.Karacic a balszélről, de felsőléc! Obranovic a balszélen Källman helyett. Bánhidi harcol ki hétméterest.Sego kirúgja Cupic hetesét, de kiapttanót belövi a szélső 5-6. Skube elemében 6-6.Källman húzza be Sterbik alatt 5-5. Az ellentámadásnál kiállítják a svéd játékost két percre. Hetes!Skube csodapassza, Bánhidi egyenlít 4-4. Canellas gyorsan válaszol 4-5.Petrus sárga, Karacic-gól, de rálépett a vonalra. Gorbok viszi el az embert, Skube szépen lövi be 3-4.Dujshebaev ugrik a falra, megtalálja a rést 2-4. Bánhidi lövését Sterbik védi.Pedro-ziccer a szélről, keresztléc.Abutovics lábbal blokkol, két perc!Skube 2-2. Sego véd, a kipattanót Dibirov szedi össze és lövi be 2-3.Blazevic kap sárga lapot. Sokáig támad a Vardar, Cupic átlövésből 1-2.jól védekezik a Szeged.a Vardar kezdte a mérkőzést. Karacic rögtön gól, Buntic nem tudta megállítani 0-1.Gorbok átlövésből 1-1.pályán a csapatok, kezdődhet a mérkőzés!a Vardarnál egyedül Strahinja Milics hiányzik, vállsérülés miatt, míg Nedanovszki edzői döntés miatt maradt ki a mai meccskeretből.jó hír, hogy felgyógyult sérüléséből Thiagus Petrus, így a MOL-Pick Szeged legerősebb összeállításában léphet pályáratíz perc kezdésig, lassan megtelik a csarnok teljesen. Jönnek a vendégszurkolók is, az előzetes hírek szerint 60-an érkeztek Szkopjéből.itt van a lelátón a Vardar Szkopje kapusának, Sterbik Árpádnak a családja is. A szülei valamint lánytestvére, Sterbik Annamária, férje és gyermeke.a csapatok már a pályán melegítenek, a szurkolók folyamatosan érkeznek a csarnokba.üdvözöljük olvasóinkat az újszegedi sportcsarnokból, 17 óra 30 perctől a férfi kézilabda Bajnokok Ligája csoportkörében a MOL-Pick Szeged ellenfele a macedón Vardar Szkopje lesz.Korábban:A bő keret – már Bóka Bendegúz is teljes munkát végez, de ő és Stefan Sunajko nem került be a mai csapatba – napok óta a Vardarral kel, a Vardarral fekszik. Szergej Gorbok számára igazán különleges lesz a találkozó, mivel ősszel sérült volt, így először játszik volt klubja ellen.Pastor lépésről lépésre átvetette a taktikát a játékosokkal, a pénteki edzésen többször is megállította a játékot, javított, mutatta, hogy mit kell csinálni.A játékosok is érzik a meccs fontosságát, Jonas Källman ásványvizes palackokból építette fel a védelmet, majd mutatta Thiagus Petrusnak, ha ő elindul, akkor neki hová kell helyezkednie.A bombagólok sem hiányoztak a foglalkozásról, Bodó, Gorbok és Balogh is többször költöztetett ki pókokat a felső sarokból, de a kapusok, Sego és Sierra is bemutattak jó néhány bravúrt. Ezekre mind nagy szükség lesz, a hangulat garantált, totális telt ház lesz, érkezik 60 Vardar-fanatikus is, így biztos, hogy „felrobban" majd a csarnok.