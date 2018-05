Harmadik játékosával hosszabbított a MOL-PICK: Matej Gaber 3+1 évig marad Szegeden

Nem állt meg az élet a bajnoki cím megnyerése után sem a MOL-PICK Szeged férfi kézilabdacsapatánál, ezen a héten már harmadik játékosával hosszabbított szerződést a klub. A rendkívüli teherbírású, immár háromgyermekes családapa, Matej Gaber 3+1 évre kötött szerződést a Tisza-parti csapattal, ahová 2016 nyarán éppen a most friss Bajnokok Ligája-győztes francia Montpellier-től érkezett.



Bár a 26 éves kézilabdázónak voltak megkeresései Franciaországból és Németországból is, hűséget szavazott a MOL-PICK Szegednek, amely így kiemelkedő lehet továbbra is a beálló pozíciójában, mivel az ősszel a magyar válogatott Bánhidi Bence 2022-ig hosszabbított ezen a poszton.



Gaber első szegedi idényében a BL-ben 23, a K&H ligában 43 gólig jutott. Második szezonjában számottevően nem sikerült több gólt lőnie – 19 a nemzetközi porondon, 41 a hazai bajnokságban –, mivel a tavaszi szezon nagy részében talpcsonttörése utáni rehabilitációját töltötte.



Rá azonban nemcsak támadásban, hanem védekezésben is kulcsszerep hárul Juan Carlos Pastor vezetőedző együttesében. Kettes védőként stabilizálja a szegedi védőfalat, nem is akárhogy. Gaber szerződéshosszabbításával egyik legnagyobb klasszisát tartja meg hosszú távon a MOL-PICK Szeged férfi kézilabdacsapata.