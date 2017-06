Harmadik lett a másodosztályú bajnokságban a Szeged KE

Kétszer is legyőzte a Nyíregyházát, ezzel megszerezte a másodosztályú amatőr női kosárlabda-bajnokság bronzérmét a Szeged KE. A bronzcsata második összecsapásán Nagy Lili, Vári Zita, Tóth Cecília, Radócz Fanni, Jáhni Zsófia, Horváth Zsanett, Kőházi Fanni, Földi Alexandra, Mészáros Vivien, Sárközi Viktória és Zsíros Liza lépett pályára Mészárosné Kovács Andrea csapatában, a korábbi meccseken pedig Kecskés Fanny, Barabás Dorina, Fodor Franciska, Finsztál Zsófia és Vass Orsolya kapott még szerepet. A bronzérem megszerzésével a Szeged KE a tisztán amatőr, kizárólag honi nevelésű játékosokból álló csapatok között a legjobb vidéki együttes lett, országosan pedig a TFSE mögött a második. Keretének 16 tagjából 13 szegedi születésű és nevelésű.

– Beérett az elmúlt öt év nevelőmunkája – fogalmazott Domokos Mihály, a klub ügyvezetője. 2012-ben megnyerte a másodosztályt a korábban az Euroligában is szereplő klub, azóta saját nevelésű játékosokra építve szerepelnek.



– Szegediekből és az egyetemen tanuló játékosokból áll a csapat, amely évről évre haladt előre az úton, amelyet kijelöltünk. Hozzátenném, hogy idén az egyetemi bajnokság bronzérmét is a játékosainkra épülő SZTE nyerte.

Más sportágak mellett a női kosárlabdára is jellemző, hogy a másodosztályból nem kapálóznak a feljutásért, így más csapatok visszalépése miatt a Szeged KE elindulhatna már a következő évi A csoportos szezonban is.

– A lehetőséget megkaptuk, de még korai lenne – folytatta. – Az élvonal teljesen más anyagi kondíciókat igényel. Ahhoz, hogy feljussunk, segítségre van szükségünk, vagy a várostól, vagy egy főszponzortól. Saját erőből, utánpótlás-neveléssel szépen teljesítettünk, a továbblépéshez azonban már több kell. Az A csoport küszöbén állunk, de csak biztos háttérrel vágnánk bele, persze ha ezt a város is igényli.



Domokos hozzátette: a vízilabdázókon kívül jelenleg Szegednek nincs másik élvonalbeli női együttese a csapatsportokban.



– Azért dolgozunk, hogy a következő szezon végén reálisan tudjunk a feljutásról beszélni, ez azonban segítség nélkül nem működik. Remélem, hogy néhányan érdemesnek tartanak erre minket – fogalmazott végül Domokos Mihály.