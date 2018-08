Harmadik lett a MOL-PICK

Motor Zaporizzsja–MOL-PICK Szeged 28–26 (13–12)

Dnyipro Kupa, 2. forduló, Zaporizzsja, 1000 néző. Vezette: Guszko, Repkin (fehéroroszok).

Motor Zaporizzsja: Komok – Kus, Babicsev 4, Shynkel 2, Malasinkas 4, Paczkowski 7, Gyeniszov 4. Csere: Kirijev (kapus), Peshevszki 1, Kubatko, Soroka 1, Buinenko 1, Pukhovszkij 3, Kozakevics 1. Vezetőedző: Patryk Rombel.

MOL-PICK Szeged: Alilovic – Pedro 2, Maqueda 3, Bombac 4/1, Bánhidi 1, Zsitnyikov, Källman 7. Csere: Sego (kapus), Henigman, Blazevic, Gaber 2, Bodó 4, Sigmurmannsson, Canellas 2/1, Kasparek, Balogh 1. Vezetőedző: Juan Carlos Pastor.

Hétméteres: –, ill. 4/2.

Kiállítás: 2, ill. 6 perc.



MOL-PICK Szeged–Minszk (fehérorosz) 42–24 (18–13)

Dnyipro Kupa, 3. forduló, Zaporizzsja, 500 néző. Vezette: Guszko, Repkin (fehéroroszok).

MOL-PICK Szeged: Sego – Pedro, Maqueda 4, Bombac 2, Gaber 2, Bodó 5, Källman 2. Csere: Alilovic (kapus), Blazevic, Balogh 3, Sigurmannsson 9/6, Bánhidi 3, Zsitnyikov 4, Kasparek 7, Sunajko 1. Vezetőedző: Juan Carlos Pastor.

SKA Minszk: Kishou – Vailudau 4, Doncov 2, Bokhan 2, Kadkevics 2, Brouka, Krivenka 1. Csere: Jurcha (kapus), Nikulenkau 3, Harbuz 6/4, Aliokhin 1, Sotnik, Ushal 2, Zsila 1. Vezetőedző: Igor Nikolaevich.

Hétméteres: 6/6, ill. 4/4.

Kiállítás: 10, ill. 6 perc.



Szépen és eredményesen búcsúzott a Dnyipro-kupától a MOL-PICK Szeged férfi kézilabdacsapata. Az utolsó napon 42–24-re verte a fehérorosz SKA Minszk együttesét, így a harmadik helyet szerezte meg. Nem éppen a legjobb hangulatban játszotta le utolsó meccsét a magyar bajnok, hiszen előbb pénteken az egykori BL-győztestől, a lengyel Kielcétől kapott ki, majd szombaton az ukrán bajnok Motor Zaporizzsja is legyőzte a Pastor-tanítványokat.



Az első vereség még a belefért kategóriába tartozott, a második viszont nem. Rengeteg hibát vétett a csapat, hiába védett jól Mirko Alilovic és Marin Sego is (17 védésük volt), a rengeteg elrontott lövés, szám szerint 26, megbosszulta magát. Hiába volt a második félidő közepén 4 gólos a szegedi előny, elég volt pár hiba, és máris fordított a Motor, amely végül 28–26-ra nyert.



Nézzük az utolsó meccset, amely a 22. perctől tükörsima lett. Az addig rendesen küzdött a Minszk, de a gyors góloknak köszönhetően fokozatosan lépett el a magyar csapat. Örömteli volt Stanislav Kasparek és Stefan Sigurmannsson játéka, mindketten nagyon eredményesen játszottak, az első félidőben pedig Bodó Richárd remekelt.



A meccsen Nik Henigman és Nagy Martin betegség, Joan Canellas pedig kisebb sérülés miatt nem játszott. Alilovic ismét parádésan védett, egyre jobban megismeri a szegedi védőfalat, ami mindenképpen reménykeltő.



Szombaton 18 órakor hazai pályán a K&H férfi kézilabdaligában a Budakalászt fogadja a Szeged.



Juan Carlos Pastor: – Minden győzelem fontos, most ez a Minszk elleni különösen kellett a csapatnak, mert több vereséget is szenvedtünk. Az tisztán látszik, hogy nem vagyunk még csúcsformában, lépésről lépésre kell fejlődnünk. Most tettünk egyet, a következő meccsen pedig egy újabbat tehetünk meg.