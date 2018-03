Harmadjára is legyőzte a Honvédot a Szeged

Nem bízták a véletlenre Lehmann István lányai, hiszen bár Hoskingot többször kisegítette a kapufa, de 5–0-ra nyerte az első negyedet a Tisza-parti csapat. A vendégek 6–0 után ugyan két gólt is szereztek, de a nagyszünetre nemhogy közelebb nem tudtak volna lépni, még növelte is előnyét a Szeged. Ami a harmadik játékrészben kimaradt, azt az utolsó felvonásban pótolták a csapatok. A végig remekül játszó Lengyel Anett negyedik találatának köszönhetően éppen tíz lett közte, így harmadjára is alaposan megverte a fővárosi együttest az SZTE Taylor&Nash.



SZTE Taylor&Nash–Racionet Honvéd 17–7 (5–0, 4–3, 2–1, 6–3)

Női vízilabda OB I, rájátszás, 1. forduló. Szeged, SZUE, 50 néző. Vezette: Debreceni, Balázs.

Szeged: Hosking (9 védés) – Árkosy 1, Kádár 1, Tóth P., LENGYEL A. 4, LENGYEL D. 4, BELL 3. Csere: Papp B. (kapus), Mihály 2, Pengő, Tóth V., Rácz D., Tóth P. 2. Edző: Lehmann István.

Honvéd: Magyari (9 védés) – Peresztegi Nagy 3, Rajna, Bálint R. 2, Szűcs E., Czakó, O-Nagy. Csere: Gyöngyösi (kapus) Kendik, Pap, Rajkort 1, Pálinkás 1, Borsi. Edző: Matusch Márk.

Gól – emberelőnyből: 15/3, ill. 5/2.

Ötméteresből: 2/2, ill. 2/2.

Kiállítás – végleg, cserével: O-Nagy (32.).

Kipontozódott: Lengyel A. (32.), ill. Czakó (18.).



A hét nyert pontig tartó párharc végeredménye: 9–0 a Szeged javára.



Lehmann István: – Igyekeztem felszabadult edzéseket tartani az elmúlt napokban. Az elején hagyott kívánnivalót maga után a helyzetkihasználásunk, de utána sokat tudtam cserélni, belelendültünk a játékba, és minden rendben volt.