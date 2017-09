Három csapat otthon, egy idegenben játszik az NB III-ban

– A hét közben több játékos pihenhetett a Budaörs elleni kupamérkőzésen – mondta Magyar György, a Mórahalom egyik edzője. – Sok van még hátra a bajnokságból, és mivel a meccsek többségén jól játszottunk, most is bizakodók vagyunk.



– Füzesgyarmaton egyéni hibákból kaptunk gólokat, pedig mezőnyben nem voltunk rosszak – vélte Méhes Tibor, a Makó edzője, aki a hét elején felajánlotta lemondását, de a vezetőség megerősítette a pozíciójában. – Nem látok nagy különbséget az osztály csapatai között, így a Tiszakécske ugyan esélyesebb, de ha megtalálnánk a gólszerző cipőt, pontot szerezhetnénk.



– Mi utaztunk, a Szekszárd 11-esek után nyert a kupában a Szeged 2011-GA ellen, azaz a fáradtságra hivatkozni nem lehet – jegyezte meg Siha Zsolt, az éllovas SZEOL SC edzője. – Nehéz meccsre számítok a kimondottan futballozni akaró és tudó Szekszárd ellen. Szeretnénk visszatérni a győzelmi útra.



– Nem egyszerű feladat a Paks II., számít, hogy mennyi játékost kapnak vissza a nagyoktól – nyilatkozta Major László, a HFC trénere. – Ha azt játsszuk, amit a Honvéd II. ellen, meglehet a pont, de akár a siker is.