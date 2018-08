Három érmet nyertek az ob-n a szentesi Maximus SE atlétái

Váradi Krisztina ezüstérmet szerzett.

Remek eredménnyel zárta szereplését a felnőtt atlétikai országos bajnokságon a szentesi Maximus SE.Az elmúlt hétvégén a fővárosban, a Lantos Mihály Sporttelepen megrendezett viadalon Rakovszky Tibor a súlyemelők versenyében 17,17 méteres eredménnyel országos bajnoki címet szerzett, megelőzve Kürthy Lajost (Mohács) és Detrik Balázst (Ikarus).A nők mezőnyében is jutott érem a szentesieknek. A zalaegerszegi Veiland Violetta lett a bajnok, míg a Maximus sportolója, Váradi Krisztina a dobogó második fokára állhatott fel.A női diszkoszvetésben a nyíregyházi Kerekes Dóra nyakába akasztották az aranyérmet, az ezüstérmet a szentesi Váradi Krisztina szerezte meg.A Maximus SE versenyzői ebben az évben felnőtt országos bajnokságokon két arany-, három ezüst- és három bronzérmet szereztek a számos pontot érő helyezés mellett. A szentesi Maximus SE versenyzői közül hárman kerültek be az ez évi magyar Szuper Liga döntőjébe: a idei bajnokság győztese és a fedett pályás magyar bajnokság ezüstérmese, Rakovszky Tibor súlylökésben, a téli dobóbajnokságon és a felnőtt bajnokságon is bronzérmes Váradi Krisztina súlylökésben és diszkoszvetésben, valamint Kocsis Alexandra diszkoszvetésben lesz érdekelt.